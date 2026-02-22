Mark Healey, сооснователь Media Molecule и один из авторов LittleBigPlanet, в интервью раскритиковал тренд «cosy»‑игр и заявил, что многие из них «невероятно скучны». В ответ на волну уютных проектов, всплеснувшую во время пандемии, Healey и команда Masters of Albion решили смешать дневной уют с ночным хаосом: игра выходит 22 апреля на PC.

Дата выхода Masters of Albion

Masters of Albion появится 22 апреля на PC. Игра позиционируется как гибрид: «уют днём и хаос ночью», формула, которую авторы описывают как сочетание идей из Dungeon Keeper, Black & White и Fable. В проект вернулись люди из Lionhead — в том числе Russell Shaw, работавший над этими играми.

«Многим нравятся cosy‑игры — они, кажется, стали очень популярны во время COVID — но я считаю их невероятно скучными. Я понимаю их притягательность, но мне гораздо приятнее, когда туда добавят немного экстремального насилия, чтобы как‑то уравновесить всё это.» Mark Healey, сооснователь Media Molecule

Это высказывание — часть более широкой реакции разработчиков нулевых и десятых годов: люди, которые делали динамичные симы и «героические» RPG, ностальгируют по плотным механикам и неожиданным контрастам в игровом опыте. Masters of Albion явно играет на этой ностальгии, обещая смесь стратегических и морально неоднозначных механик.

Чем Masters of Albion отличается от cosy‑игр

Формула: «уют днём, хаос ночью» — смена тональности как игровой механики.

Влияния: Dungeon Keeper, Black & White, Fable — прямые отсылки к классическим проектам Lionhead и Bullfrog.

Команда: в проекте участвуют ветераны Lionhead (включая Russell Shaw) и бывшие коллеги Peter Molyneux.

Платформа и дата: PC, релиз 22 апреля.

«Питер объяснил, что делает игру, смесь Dungeon Keeper, Black & White и Fable. Я работал над всеми этими проектами. Я сказал: „это должен быть я». И он согласился. Идея ностальгического путешествия для тех, кто любил наши прошлые игры — собрать их вместе в одной собственной игре… это меня невероятно привлекло.» Russell Shaw, бывший сотрудник Lionhead

Тренд cosy‑игр действительно усилился во время пандемии: проекты вроде Animal Crossing: New Horizons и Stardew Valley получили дополнительное внимание как «безопасные» способы снять стресс. Но именно на этом фоне заявленная смесь контрастных эмоций в Masters of Albion выглядит как попытка вернуть моментальную непредсказуемость и моральную двусмысленность, которых многим не хватает в современных «уютных» играх.

Остаётся вопрос: захотят ли игроки, привыкшие к спокойному темпу и мягкой эстетике, регулярно переключаться на «ночной хаос», или же Masters of Albion найдёт свою аудиторию среди тех, кто тянется к ностальгии по старым «плотным» механикам. Ответ появится уже после релиза 22 апреля.



