В базе данных Geekbench появилась запись устройства под именем «Google Kodiak» с необычной 7‑ядерной конфигурацией процессора — предположительно ранний образец нового чипа Tensor G6 и возможный прототип будущего Pixel 11. Тест показывает изменённый набор ядер, новый графический блок и крайне низкие баллы, что похоже на очень раннюю инженерную сборку, а не на финальный продукт.

Характеристики Tensor G6 в Geekbench

Запись привязана к «Google Kodiak» — имя уже встречалось в связке с Pixel 10 Pro XL, но теперь конфигурация процессора явно отличается от текущего флагмана. В тесте указана семиядерная SoC с одним ядром Arm C1‑Ultra на 4.11 ГГц, четырьмя ядрами C1‑Pro на 3.38 ГГц и двумя дополнительными C1‑Pro на 2.65 ГГц. Это необычная схема для мобильного флагмана и отличается от восьмиядерного состава Tensor G5 в Pixel 10 Pro XL.

Заявленная конфигурация: 1×C1‑Ultra@4.11 ГГц + 4×C1‑Pro@3.38 ГГц + 2×C1‑Pro@2.65 ГГц

Графика: PowerVR C‑Series CXTP‑48‑1536 (вместо PowerVR DXT‑48‑1536 у Pixel 10 Pro XL)

Geekbench: одноядерный — 845, многоядерный — 2657 — очень низкие показатели для флагманского класса

Для сравнения: у Pixel 10 Pro XL в Tensor G5 отмечалась восьмиядерная компоновка с Cortex‑X4 и более высокими рабочими частотами у других кластеров, а также другой версии графического блока. В новой записи частоты по ряду позиций выше, но итоговые баллы этого не подтверждают — вероятно, тестировали сырой образец кремния без оптимизаций в драйверах и прошивке.

Низкие результаты в синтетике — обычный знак ранних образцов. Многое зависит от прошивки, управления питанием и оптимизаций компилятора под новые ядра. В базе данных бенчмарков часто встречаются прототипы, ошибочные или фейковые записи, поэтому один тест сам по себе не подтверждает спецификации или производительность готового чипа.

Особенно заметна смена графического мотора: PowerVR C‑Series в новой записи отличается суффиксом CXTP и тем же числом исполнительных блоков (1536) — это может означать переработку конвейеров рендеринга, аппаратное ускорение конкретных задач или просто новую номенклатуру у партнёра по GPU.





Параллельно стоит помнить, что Pixel 11 ожидают не раньше лета 2026 года, так что любые появляющиеся сейчас тесты, скорее всего, отражают ранние инженерные образцы, а не финальную оптимизацию, доведённую до уровня выпуска.

Когда выйдет Pixel 11

Официальных дат у компании нет; текущая официальная дорожная карта не опубликована. Если Pixel 11 действительно получит Tensor G6, разработчикам нужно будет несколько месяцев на оптимизацию прошивки и драйверов, иначе пользователи увидят заметно более слабые показатели в синтетических тестах. Следующие шаги очевидны: дополнительные утечки, новые записи в бенчмарках и первые образцы прошивок — по ним станет понятнее, насколько радикально изменился дизайн чипа и что он даст в реальных задачах.

Остаётся вопрос: это реальный предварительный экземпляр с новой архитектурой ядер и GPU или набор несогласованных сведений в базе бенчмарка. Следим за повторным появлением в тестах и за подтверждениями от независимых источников.