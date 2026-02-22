Blizzard опубликовала новый короткометражный ролик, в котором Бригитта объясняет, как она проектировала и собрала реактивный ранец для кота Fika — известного в сообществе как Jetpack Cat. Видео смешит и отвечает на странные, но важные для лора вопросы: как сделать органы управления для существа без противопоставленных пальцев и каким образом ранец будет сидеть на кошачьем корпусе.

Как Бригитта собрала реактивный ранец

Ролик, озвученный актрисой Матильдой Смедиус, не стремится к техничности — это скорее игрушечный инженерный бриф: посадочные пояса, «рукояти» вместо джойстиков и компромиссы между точностью стрельбы и безопасностью Fika. Разработчики подшучивают над собой — в одном моменте обсуждается, называть ли боеприпасы проектилями или «purrjectiles», и это показывает, насколько тщательно разработчики продумывают персонажей даже в юмористическом ключе.

Формат: короткометражный анимированный ролик.

Народное имя героя: Jetpack Cat, реальное имя в лоре — Fika.

Озвучание: Матильда Смедиус.

Темы ролика: эргономика управления для животных, конструктивные решения ранец-крепление-вооружение.

Связь с игрой: ролик подаёт сюжетные намёки и обещает дальнейшее раскрытие лора в самой Overwatch; также анонсированы скины, вдохновлённые кошками разработчиков.

Короткие анимации давно стали инструментом Blizzard для развития персонажей вне геймплея: это и промо, и способ подогреть интерес к косметике. Остаётся вопрос: станет ли Jetpack Cat постоянной частью событий и мерча — или это очередной милый эпизод, из которого выжмут максимум внутриигрового контента до следующего обновления?