Meizu официально объявила 27 февраля о приостановке разработки новых домашних смартфонов, что фактически оставляет под вопросом выход Meizu 23. Компания опровергла слухи о банкротстве и полном закрытии, но подтвердила, что перенаправляет ресурсы на развитие Flyme и ИИ‑ориентированных проектов.

Судьба Meizu 23

В официальном заявлении Meizu опровергла самые радикальные слухи — компания не уходит с рынка и не объявляла о банкротстве. Вместе с тем, объявлена «временная пауза» в выпуске новых моделей на внутреннем рынке: остальные направления бизнеса, в том числе послепродажное обслуживание, останутся в работе.

Проще говоря: бренд жив, но планы по смартфонам пересматриваются. Чем именно закончится эта пауза — полный ребрендинг, перераспределение бюджета или отложенный запуск Meizu 23 — компания прямо не уточнила. Это оставляет дилеров и поклонников в неопределённости, а конкурентов — с дополнительным пространством для агрессивной экспансии на местных рынках.

Flyme и ИИ‑экосистема

Meizu объясняет паузу как стратегическую перестановку в пользу Flyme и экосистемных продуктов на базе искусственного интеллекта. В заявлении отмечено, что Flyme Auto уже установлена в 2,26 миллиона автомобилей и компания планирует довести это число до 3 миллионов в этом году — показатель, который стал одним из аргументов в пользу смещения фокуса.

Кроме автомобильной платформы, Meizu подтверждает продолжение развития зарубежных смартфонов, ИИ‑очков и продуктов под брендом Pandaer. Формула звучит как «Powered by Flyme» — то есть открытое сотрудничество с партнёрами и переход от чисто аппаратного бизнеса к платформенным решениям.





Приостанавливается разработка новых домашних смартфонов.

Сохраняются послепродажная поддержка и продажи существующих продуктов.

Продолжается развитие Flyme, Flyme Auto, зарубежных смартфонов, ИИ‑очков и Pandaer.

Такой ход отвечает общему тренду в китайской индустрии: производители всё больше инвестируют в софт, сервисы и автопартнёрства, где маржа и долговременные контракты стабильнее, чем у массовых смартфонов. Xiaomi и Huawei уже давно развивают машины и платформы; Meizu теперь явно пытается не отставать.

Чего ждать дальше

Ближайшие месяцы будут тестом для Meizu: удастся ли компании перевести компетенции в софт и автоплатформы в доходную модель, или пауза затянется и подорвёт позицию бренда в сознании покупателей. Если Flyme Auto продолжит рост и партнёрства начнут приносить деньги, возвращение на рынок смартфонов может произойти уже с другим курсом — меньше про железо, больше про сервисы.