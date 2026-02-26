Компания Tesla пошла на серьёзное изменение ценовой политики своего знаменитого пикапа. В линейке Cybertruck появилась новая версия с начальной ценой около 51 000 евро — это самый низкий ценник с момента выхода модели на рынок. Одновременно Tesla снизила стоимость и самой дорогой модификации Cyberbeast.

Новая базовая версия оснащается полным приводом (AWD) и двумя электромоторами — по одному на каждую ось. Ранее самым доступным вариантом был пикап с одним мотором на задней оси. Несмотря на более низкую цену, новая версия сохранила популярные функции, включая электроприводную крышку грузового отсека и розетки для подключения инструментов или оборудования.

Многие покупатели до сих пор помнят обещанную в 2019 году цену около 34 000 евро. Однако когда Cybertruck наконец вышел в 2023 году, стартовая стоимость первых серийных машин достигала примерно 102 000 евро — втрое выше ожиданий. Позже Tesla попыталась продавать версию за 60 000 евро, но из-за слабого спроса её выпуск был прекращён. Новый ценник в районе 51 000 евро стал заметным шагом в сторону большей доступности модели.

Флагманский Cyberbeast также подешевел — его цена снижена на 12 800 евро и теперь составляет около 100 000 долларов. Это возвращает стоимость к уровню прошлого лета, до резкого повышения. Cyberbeast остаётся самой быстрой версией пикапа: разгон от 0 до 100 км/ч занимает примерно 2,7 секунды. При массе около 3 025 кг автомобиль по динамике сравним со спорткарами.

Габариты по-прежнему остаются одной из ключевых особенностей Cybertruck. Длина пикапа составляет около 5,68 м, ширина — 2,41 м с разложенными зеркалами. Грузовой отсек имеет длину 1,83 м и ширину 1,22 м. Машина способна перевозить до 1 134 кг груза и буксировать прицеп массой до 4 990 кг.





Снижение цен — часть попыток Tesla оживить продажи, которые идут значительно хуже ожидаемого. Сейчас компания реализует около 5 000 Cybertruck в квартал, тогда как первоначальная цель составляла 250 000 машин в год. В поисках покупателей Tesla начала выходить на новые рынки и даже предлагала использовать пикап в качестве беспилотного развозного фургона, но ощутимого эффекта это не дало. Теперь ставка сделана на классический инструмент — уменьшение цены.

Запас хода у новой версии также изменился. AWD-модификация за 60 000 долларов способна проехать около 523 км на одной зарядке — немного меньше, чем 563 км у прежней версии с одним мотором. Зато два двигателя обеспечивают лучшую проходимость на снегу и бездорожье. Мощность составляет около 600 л.с., а максимальная скорость достигает 180 км/ч.

Для одних Cybertruck выглядит как автомобиль из фантастического фильма, для других — как угловатый стальной ящик. В любом случае, конкуренция в сегменте жёсткая: многие альтернативы стоят дешевле или предлагают больший запас хода. Снижение цен должно помочь Tesla привлечь новых покупателей, но вопрос остаётся открытым — достаточно ли даже 60 000 долларов, чтобы убедить массового клиента выбрать этот футуристичный пикап.