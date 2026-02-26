Новый компактный кроссовер Volvo продолжает доставлять компании одну проблему за другой. Volvo объявила о глобальном отзыве более 40 000 автомобилей Volvo EX30. Причина — потенциально опасные высоковольтные аккумуляторные батареи, которые при определённых условиях могут загореться. Это серьёзный удар по модели, которая должна была стать ключевым шагом бренда к более доступным электромобилям.

Отзыв затрагивает 40 323 автомобиля по всему миру. Речь идёт о двух версиях кроссовера: Single-Motor Extended Range и Twin-Motor Performance. Владельцам этих автомобилей стоит внимательно следить за уведомлениями от компании — Volvo уже начала рассылать инструкции о дальнейших действиях для обеспечения безопасности.

Замена модулей батареи — процесс сложный и дорогостоящий. По оценкам экспертов, он может обойтись Volvo почти в 166 миллионов евро. Для модели, которая только недавно вышла на рынок, это весьма серьёзные затраты. Хотя Национальное управление безопасностью дорожного движения США пока не опубликовало официальные документы, новость уже активно обсуждается в автомобильных сообществах. Получается, что самый »горячий» новый электрокар оказался слишком горячим в буквальном смысле.

Источник проблемы, по имеющимся данным, связан с аккумуляторными ячейками, произведёнными совместным предприятием Shandong Geely Sunwoda Power Battery Co. Volvo не раскрывает все технические подробности, однако наибольший риск, как утверждается, возникает при полностью заряженной батарее. В качестве временной меры компания рекомендует владельцам прекращать зарядку при достижении уровня 70%.

Специалисты по безопасности также дают дополнительные советы: до устранения неисправности автомобили лучше парковать на улице. Размещение машины подальше от дома, гаража и других автомобилей снижает риск серьёзных последствий в случае возгорания. Да, это неудобно, но куда безопаснее, чем потенциальный пожар в жилом помещении.





Это уже не первый случай проблем с огненной безопасностью у Volvo EX30. Ранее, в январе, компания отзывала 40 автомобилей модельного года 2025 по схожей причине. Тогда инженеры выявили так называемый рост литиевого покрытия внутри батареи — микроструктуры, способные вызвать короткое замыкание. Пока не подтверждено, связана ли текущая кампания отзыва с тем же дефектом, однако симптомы и предупреждения совпадают.

Volvo заявляет, что производственный дефект уже устранён, а будущие автомобили будут оснащаться обновлёнными аккумуляторными элементами без риска возгорания. Тем не менее для более чем 40 000 владельцев уже проданных машин единственным решением остаётся визит к дилеру для аппаратной замены неисправных модулей.

История с EX30 в очередной раз показывает, насколько сложным остаётся производство электромобилей даже для опытных автопроизводителей. Модель задумывалась как доступный вход в мир премиальных электрокаров, но ранние технические проблемы могут насторожить потенциальных покупателей. Пока же шведская компания сосредоточена на том, чтобы как можно быстрее вернуть автомобили в сервисы и обеспечить их безопасность. Владельцам остаётся лишь ограничить заряд до 70% и дождаться своей очереди на ремонт.