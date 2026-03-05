Volvo Cars сообщила о снижении продаж на 10% до 156 965 авто за три месяца до конца февраля — снижение связано с тарифами в США и сложной регуляторной средой. Несмотря на это, электромобиль EX60 получает заказы значительно выше прогнозов, что подтолкнуло производителя нарастить производство этой модели.

Ситуация с тарифами в США остаётся непредсказуемой: после повышения ставок до 27,5% они были снижены до 15%, а затем президент США снова установил их на уровне 15%. Эти тарифы серьёзно ударили по Volvo, чей квартальный доход упал на 68% из-за снижения цен на фоне слабого спроса. Акции бренда потеряли 25% стоимости в этом году.

Прорыв в сегменте электромобилей с моделью EX60

EX60 — новейший электровнедорожник Volvo на платформе SPA3 — демонстрирует уверенность бренда в электроавтомобилях. За месяц с момента анонса поступило свыше 3000 заказов только в Швеции, а заказы на основных рынках Европы значительно превышают ожидания. Это потребовало пересмотра производственных планов на 2026 год.

Технически EX60 впечатляет: запас хода по WLTP — до 810 км, мощность зарядки достигает 370 кВт, время быстрой зарядки — всего 18 минут. Цены стартуют примерно от 62 990 евро. При этом заказов и продаж в США пока нет — старт ожидается весной.

Volvo ведёт переговоры с профсоюзами о продлении рабочего времени завода в Торсланде, что впервые за историю компании свидетельствует о сильном спросе на продукт и попытке избежать дефицита из-за производственных ограничений.





Сложности на ключевых рынках и стратегия компании

Продажи Volvo в США идут на спад из-за тарифов и ужесточения регуляций, что создаёт промежуточный отрицательный тренд для компании. При этом электромобили остаются почти единственным ярким пятном — продажи BEV выросли на 18% за квартал и составляют четверть общего объёма. Электрифицированные модели — половину всех продаж.

Компания прогнозирует рост объёмов в 2026 году, но предупреждает о сохранении «жёсткой внешней конъюнктуры». Такая осторожность типична для автопроизводителей, сталкивающихся с нестабильностью глобальных рынков и новыми торговыми барьерами.

Volvo отличается более решительным переходом на электрификацию по сравнению с многими конкурентами, что сейчас даёт ей преимущество в Европе, но ограничения в США и связанная с тарифами неопределённость подталкивают к осторожному расширению портфеля. EX60 становится флагманом этой стратегии и своеобразным тестом на способность выдержать давление рынка.