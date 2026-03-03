Stellantis вновь пересматривает свой EV-план, понеся рекордные убытки — чистый минус в $22,3 миллиарда за 2025 год связан с переоценкой скорости перехода на электромобили и неправильной стратегией. Компания сделала ставку на неудачную тактику электрификации, которая не нашла отклика у покупателей, и теперь возвращается к традиционным двигателям внутреннего сгорания (ДВС) на фоне слабых продаж и критики.

Электромобили Stellantis практически не нашли спроса в США, где дебютные модели — Fiat 500e, Dodge Charger Daytona и Jeep Wagoneer S — получили негативные отзывы и проиграли конкурентам. В Европе ситуация не лучше: несмотря на широкий ассортимент, например Citroen e-C3 и Peugeot e-208, продажи оставляют желать лучшего. Продажи EV в компании не только не оправдали ожиданий, но и оказались финансово обременительными.

Почему стратегия Stellantis по электромобилям провалилась

Главная ошибка Stellantis заключалась в завышенных прогнозах по скорости принятия электромобилей рынком. Компания, будучи материнской компанией Jeep и Ram, перешла к активной EV-экспансии слишком рано, предлагая однообразные и технически недоработанные модели на общих платформах, неспособных конкурировать с лидерами. Отмена ряда амбициозных EV-проектов, включая полностью электрический пикап Ram 1500 и Maserati MC20 Folgore, отражает внутренние сомнения в выбранном курсе.

Stellantis не только потеряла деньги на разработку и производство, но и понесла затраты на увольнения в Европе — в основном среди итальянских сотрудников — что ухудшило финансовый результат. Тем временем выручка во второй половине 2025 года показала рост на 10%, который компания связывает с возвращением к бензиновым и гибридным вариантам, а также перезапуском ключевых брендов Jeep и Ram.

Что означает «свобода выбора» для Stellantis и автопрома

Гендиректор Stellantis Антонио Филоса объяснил, что новые условия рынка требуют баланса между электрификацией и традиционными технологиями. Концепция «свободы выбора» означает усиленное вложение в ДВС, гибриды и plug-in, чтобы охватить разные потребности покупателей. Такая переориентация — часть стратегии возврата к прибыли после серии просчётов.





Тем временем марки Ram и Jeep, долгое время оставшиеся оплотом доходов группы, начали возвращать популярность: Ram вернула двигатель Hemi, Jeep снизил цены. Однако вопросы качества и отсутствие новых V8-бензиновых моделей остаются вызовами. В 2026-м Stellantis планирует сосредоточиться на улучшении качества и сокращении прошлых пробелов в реализации.

Как ситуация отразилась на других автогигантах и рынке EV в целом

Провал Stellantis — далеко не уникальный случай. Ford в 2025 году тоже сократил амбиции в электрификации, списав $19,5 миллиарда, а General Motors пришлось принять убытки в $6 миллиардов из-за резких поворотов в EV-стратегии. В целом рынок электромобилей оказался менее однородным и более требовательным, чем казалось, с предпочтением покупателей к разнообразию моделей и технологий.

Stellantis теперь вынуждена срочно корректировать планы, чтобы сохранить позиции и не потерять основные рынки. Новые EV-модели 2026 года обещают быть более уникальными, а ставка на гибриды и традиционные ДВС станет способом удержать клиентов на фоне роста конкуренции и изменчивых трендов.