Человекоподобный робот от Xiaomi отработал три часа подряд на заводе по производству электромобилей, успешно закрутив 90,2% самонарезающих гаек. Это испытание прошло в режиме полной автономии на станции сборки, где робот демонстрировал точность и выдерживал жёсткие требования производственной линии.

Внедрение робота в реальную производственную среду стало важным шагом Xiaomi в развитии искусственного интеллекта. Его задача состояла в том, чтобы брать гайки из автоматического подающего устройства и фиксировать их на позиционирующих приспособлениях, синхронизируясь с движением конвейера. Основная сложность возникала из-за необходимости точного выравнивания, непростых шлицев гаек и магнитных помех, которые осложняют захват и установку элементов.

Решение Xiaomi опирается на собственную большую модель VLA (Vision-Language-Action) с 4,7 миллиардами параметров, которая объединяет зрение, тактильную обратную связь и ощущение положения суставов. Это позволяет роботу быстро адаптироваться к различным производственным условиям, учиться и минимизировать ошибки. Кроме того, гибридная система управления сочетает оптимизационные алгоритмы с обучением с подкреплением, что делает движения робота более плавными и стабильными.

Контроллер прошёл обучение на миллионах смоделированных сценариев с возмущениями в виртуальной среде, обеспечивая время отклика менее 1 миллисекунды. Такая скорость реакции позволяет роботу сохранять равновесие и уверенно выполнять задачи в реальном производстве без необходимости частого дополнительного обучения.

Проект Xiaomi — первая попытка масштабировать человекоподобных роботов на автомобильных заводах. В ближайшее время роботы приступят к обработке других типов работ: захвату контейнеров и установке эмблем. Главная задача — повысить скорость производственного цикла и долю годной продукции, что является узким местом отрасли.





Глава Xiaomi Лэй Цзюнь прогнозирует массовое внедрение таких роботов на предприятиях в ближайшие пять лет. Это происходит на фоне активных инвестиций других игроков: Tesla готовится выпустить робота Optimus третьего поколения в первом квартале, а китайский Xpeng запускает производство человекоподобных роботов с перспективой масштабирования к концу 2026 года.