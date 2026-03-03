На выставке MWC 2026 в Барселоне Vivo анонсировала X300 Ultra — флагманский камерофон с 200-мегапиксельной телефотокамерой. Впервые серия Ultra выйдет на международный рынок, хотя точные даты и регионы продаж пока не названы. Вместе с самим смартфоном Vivo показала улучшенный телеконвертер и профессиональную съёмочную клетку.

X300 Ultra унаследовал камеру от прошлогоднего X200 Ultra, который многие считали лучшим камерофоном 2025 года. Однако главной новинкой стал телеконвертер Telephoto Extender Gen2 Ultra, созданный с Zeiss: он увеличивает фокусное расстояние с 200 мм до 400 мм, позволяя снимать на большом удалении. Новое крепление заметно крупнее и тяжелее, чем у предшественника.

Кроме того, представлен обновлённый держатель с кнопками управления камерой — сенсорная кнопка спуска затвора исчезла, что указывает на изменение интерфейса съёмки. Функциональность расширена для удобства профессиональной видеосъёмки.

Ещё одно новшество — клетка для съёмки в сотрудничестве с SmallRig. В комплект вошли несколько «холодных башмаков», порты быстрого доступа, физические кнопки управления зумом и затвором, а также встроенный вентилятор для отвода тепла во время длительной видеосъёмки.

Когда и где купить vivo X300 Ultra

Выпуск X300 Ultra на глобальный рынок запланирован на вторую половину 2026 года. Однако Vivo не уточнила, в каких странах модель появится. Шансы увидеть новинку в США минимальны из-за сложных рыночных условий. Для Европы прошлые попытки Vivo представлены нерегулярно, что оставляет неопределённость для европейских покупателей.





Vivo X300 Ultra в контексте камерофонов 2026 года

Vivo продолжает гонку инноваций в мобильной фотографии, где лидерами остаются Samsung с их 200-МП ISOCELL, Sony с улучшенными сенсорами и Apple с оптимизацией обработки. Telephoto Extender Gen2 Ultra — в духе сотрудничества с Zeiss — подчёркивает стремление Vivo выделиться на фоне конкурентов не только цифрами, но и аксессуарами для профессионалов. Большинство флагманов сегодня ограничивают возможности масштабирования штатными камерами без расширенных модулей.

Несмотря на отсутствие полного раскрытия технических характеристик, ставка на продвинутые съёмочные наборы кажется логичной: Vivo хочет не просто продать смартфон, а создать экосистему, способную заинтересовать любителей и профессионалов мобильной съёмки. Такие решения уже приносят результаты Apple и Samsung, чьи камеры в смартфонах ежегодно становятся темой восторженных обзоров.

Вопрос — сможет ли Vivo обеспечить доступность X300 Ultra на крупных рынках кроме Китая. Пока модели Ultra были эксклюзивными для внутреннего рынка, и их популярность оставалась ограниченной. Глобальный релиз даст серии шанс стать узнаваемой наравне с топовыми камерами Apple и Samsung, но для этого нужна серьёзная маркетинговая и логистическая поддержка.