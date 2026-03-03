Oppo официально подтвердил глобальный запуск смартфона Find X9 Ultra в этом году. Этот релиз знаменует расширение премиальной линейки Ultra за пределы Китая. На прошедшем в Барселоне мероприятии MWC 2026 компания подчеркнула, что в центре внимания устройства — мобильная фотография нового поколения.

Find X9 Ultra представлен как «Твой следующий фотоаппарат». Его основа — совместная разработка с Hasselblad, известным производителем камер, что обещает улучшенные возможности съёмки и новые стандарты в мобильной фотографии. Полные характеристики и цены обещают раскрыть ближе к старту продаж.

Технические характеристики Oppo Find X9 Ultra (по слухам)

Ожидается, что Find X9 Ultra получит плоский OLED-экран диагональю 6,82 дюйма с разрешением 2K. В инженерных образцах уже поддерживается экран с частотой обновления 144 Гц, но в коммерческой версии она может снизиться до 120 Гц.

Камеры в смартфоне обещают быть впечатляющими: основной модуль с 200 МП сенсором, 50 МП сверхширокоугольный объектив, 200 МП перископ на 3-кратное увеличение и второй 50 МП перископический объектив. Для селфи заявлен 50-мегапиксельный фронтальный сенсор.

Сердце устройства — Snapdragon 8 Elite Gen 5, а программной платформой выступит ColorOS 16 на базе Android 16. Ёмкость батареи составит примерно 7 050 мА·ч — меньше, чем у Find X9 Pro (7 500 мА·ч), но больше, чем у Find X8 Ultra (6 100 мА·ч). Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 80 Вт и беспроводная — 50 Вт.





Oppo переигрывает китайских конкурентов, впервые выводя «ультра»-модель на мировую арену с серьёзным упором на камеру. Пример сотрудничества с Hasselblad указывает на то, что смартфон претендует не просто на флагманский статус, но на лидерство в мобильной фотографии, где уже несколько лет доминируют Samsung и Apple.

В условиях заметного насыщения рынка больших экранов и топовых чипов производители сейчас делают ставку на максимально качественную фото- и видеосъёмку. Find X9 Ultra с его 200-мегапиксельными модулями и мощным процессором как раз соответствует этому запросу, что может заметно усложнить жизнь Xiaomi и Huawei с их последними камерами.

Вопросы открыты: насколько удастся Oppo сочетать высочайшее качество снимков с оптимальной автономностью и удобством использования. Батарея крупная, но идеала нет. К тому же, удержит ли аппарат плавность интерфейса при 120 Гц и таком богатом оснащении? Ответы появятся после запуска, но уже ясно, что Oppo собирается выстрелить именно по этому фронту.