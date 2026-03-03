Скоро выходящий OnePlus 15T продемонстрировал мощь своего железа, набрав 4 455 423 балла в тесте AnTuTu. Это почти догоняет рекордный результат игрового флагмана iQOO 15 Ultra — 4 518 403 балла, но при этом OnePlus 15T заявлен не как игровой смартфон, что делает этот показатель ещё более впечатляющим.

Результаты OnePlus 15T в AnTuTu и спецификации

OnePlus 15T получил высокие оценки по всем категориям: CPU — 1 233 201, GPU — 1 565 952, память — 622 283, пользовательский опыт — 1 033 987. Под капотом у новинки установлен Snapdragon 8 Elite Gen 5, поддерживаемый 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 512 ГБ флеш-накопителя UFS 4.1. Смартфон работает на Android 16 и оснащён дисплеем с частотой обновления 165 Гц.

По слухам, экран у OnePlus 15T — OLED с диагональю 6,32 дюйма, разрешением около 1,5K и ультратонкими рамками. Под экраном встроен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Камеры представлены двумя возможными конфигурациями: основная — либо 200-мегапиксельный Samsung HP5, либо 50-мегапиксельный Sony IMX906, дополненный 50-мегапиксельной перископической камерой Samsung JN5 для зума. Фронтальная камера насчитывает 32 МП.

Питается устройство от внушительного аккумулятора ёмкостью 7 500 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт. К тому же аппарат, по информации, получит металлическую рамку, специальную кнопку Plus Key и сертификацию IP68/69 для защиты от воды и пыли.

Важное отличие OnePlus 15T от iQOO 15 Ultra — ориентация: если первый балансирует на грани между флагманом и универсальным смартфоном, то iQOO 15 Ultra — чистокровный игровой монстр с ещё более высокими параметрами. Разница в мощности и предназначении говорит о продолжении тренда на мощные, но более универсальные смартфоны, которые не заточены исключительно под игры.





Пример с OnePlus 15T показывает, что Snapdragon 8 Elite Gen 5 способен обеспечивать высокие результаты в бенчмарках даже вне игровых решений. Пользователи могут ожидать от устройства не только скорость, но и качественную автономность, оснащение премиальными коммуникациями и функциями защиты.