В российских магазинах объявлен старт предзаказов на iPhone 17e и обновлённый iPad Air 2026 с процессором M4. Цены варьируются от 65 до 110 тысяч рублей, а рассрочка без переплат доступна на срок до двух лет.

Цена и характеристики iPhone 17e и iPad Air в России

Модель iPhone 17e с флеш-памятью 256 ГБ стоит 65 тысяч рублей, а вариант на 512 ГБ — 85 тысяч. Первый iPad Air предлагает 11-дюймовый экран, 128 ГБ памяти и оценён в 73 тысячи рублей. Версия с 13-дюймовым дисплеем и 256 ГБ памяти увеличивает сумму до 110 тысяч рублей.

Планшет получил 8-ядерный центральный процессор и 9-ядерный графический ускоритель с поддержкой аппаратного трассирования лучей. Производительность выросла почти в два с половиной раза по сравнению с моделями на базе M1. Объём объединённой памяти достигает 12 ГБ, а пропускная способность шины — 120 ГБ/с.

В iPad Air 2026 заявлены поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 6, LTE/5G, а также аксессуары Apple Pencil Pro и Magic Keyboard. Операционная система iPadOS 26 получила расширенные функции для работы с окнами, PDF, изображениями и аудио.

Что предлагают новые модели Apple на российском рынке

iPad Air 2026 стал значительно мощнее и получил два варианта диагонали — 11 и 13 дюймов. Он доступен в четырёх цветах: синий, фиолетовый, «сияющая звезда» и «серый космос». Такой выбор позволяет охватить разные предпочтения аудитории на фоне компактных и крупных планшетов в категории премиум.





Цена iPhone 17e оказалась ниже, чем у многих моделей предыдущих поколений с аналогичным объёмом памяти. Введение рассрочки 0-0-24 без первого взноса выгодно выделяет предложение «М.Видео» среди конкурентов, учитывая жёсткую конкуренцию на российском рынке смартфонов.

На фоне нарастающих санкций и проблем с поставками Apple постепенно адаптирует свои линейки к новым реалиям — сохраняя актуальность и производительность устройств. В то же время iPad Air с новыми технологиями остаётся в лидирующих позициях по балансу цены и возможностей для профессионалов и продвинутых пользователей.