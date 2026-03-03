На выставке MWC 2026 компания Vivo представила не только смартфон Vivo X300 Ultra, но и новый планшет Vivo Pad 6 Pro. Устройство выделяется крупным 13,2-дюймовым экраном с разрешением 4K и поддержкой высококачественного отображения True-Color, а также работает на свежем флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Vivo Pad 6 Pro позиционируется как планшет для продуктивной работы: в комплекте была показана магнитная клавиатура и стилус. Планшет получил ровные тонкие рамки вокруг дисплея, а высокое качество картинки обещает кинематографический опыт с разрешением Ultra HD. На экране видна надпись «Creativity, Wherever Inspiration Strikes» — намёк на ориентацию на творческих пользователей и профессионалов.

Технические характеристики Vivo Pad 6 Pro

Дисплей: 13,2 дюйма, 4K True-Color Ultra HD, 144 Гц;

Чипсет: Snapdragon 8 Elite Gen 5;

Камеры: основная 13 МП, фронтальная 8 МП;

Аккумулятор: около 13 000 мА·ч с поддержкой 90 Вт быстрой зарядки;

Аксессуары: магнитная клавиатура и поддержка стилуса.

Ожидается, что планшет вскоре появится на рынке Китая, возможно, вместе с новой линейкой смартфонов X300. Интересно, что на подходе ещё один планшет iQOO Pad 6 Pro, который, вероятно, станет ребрендингом либо слегка изменённой версией Vivo Pad 6 Pro, что говорит о стратегии Vivo охватить разные сегменты с близкими продуктами.