Xiaomi показала новую напольную настольную лампу Mijia Vertical Study Lamp 2 для небольших комнат до 15 м². Главная гордость модели — долговечные светодиоды с заявленным ресурсом до 17 лет работы и впечатляющая яркость 12 700 люмен, что на 27% превосходит предыдущую версию.
Лампа обеспечивает освещённость свыше 1800 люкс в центре и отличается высокой равномерностью света — показатель равен 1,04. Кроме того, Xiaomi обещает минимальные тени от руки, что пригодится тем, кто много пишет или рисует за столом.
Технические характеристики Xiaomi Mijia Vertical Study Lamp 2
- Подходит для комнат до 15 м², идеально для спальни и компактного кабинета;
- Долговечные LED-диоды с ресурсом работы до 17 лет;
- Яркость 12 700 люмен — на 27% выше, чем у первой версии;
- Средняя освещённость более 1800 люкс с равномерностью 1,04;
- Индекс цветопередачи Ra98 и коэффициент солнечного спектра выше 0,985 — свет максимально приближен к естественному дневному;
- Низкий уровень бликов с индексом UGR ниже 13, что снижает усталость глаз;
- Интеллектуальное управление: автоматическое затемнение, обнаружение присутствия, управление с помощью приложения Mi Home и сенсорного интерфейса;
- Цена на старте — 2349 юаней (~350 долларов).
Этот продукт — очередной пример стремления Xiaomi превратить привычные предметы быта в умные гаджеты с продвинутыми функциями и упором на комфорт пользователя. В отличие от обычных ламп, вертикальная конструкция и интеллектуальное управление делают освещение гибким для длительной работы за столом с минимальным напряжением глаз.
На фоне конкурентов Xiaomi позиционирует себя как бренд, который не только выпускает смартфоны и трендовые девайсы, но и активно развивает экосистему умного дома, предлагая продукты с практическим смыслом и продуманными характеристиками. Несмотря на рост цены, устройство выглядит привлекательным для тех, кто ценит качество освещения и долговечность.