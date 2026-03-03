Xiaomi показала новую напольную настольную лампу Mijia Vertical Study Lamp 2 для небольших комнат до 15 м². Главная гордость модели — долговечные светодиоды с заявленным ресурсом до 17 лет работы и впечатляющая яркость 12 700 люмен, что на 27% превосходит предыдущую версию.

Лампа обеспечивает освещённость свыше 1800 люкс в центре и отличается высокой равномерностью света — показатель равен 1,04. Кроме того, Xiaomi обещает минимальные тени от руки, что пригодится тем, кто много пишет или рисует за столом.

Технические характеристики Xiaomi Mijia Vertical Study Lamp 2

Подходит для комнат до 15 м², идеально для спальни и компактного кабинета;

Долговечные LED-диоды с ресурсом работы до 17 лет;

Яркость 12 700 люмен — на 27% выше, чем у первой версии;

Средняя освещённость более 1800 люкс с равномерностью 1,04;

Индекс цветопередачи Ra98 и коэффициент солнечного спектра выше 0,985 — свет максимально приближен к естественному дневному;

Низкий уровень бликов с индексом UGR ниже 13, что снижает усталость глаз;

Интеллектуальное управление: автоматическое затемнение, обнаружение присутствия, управление с помощью приложения Mi Home и сенсорного интерфейса;

Цена на старте — 2349 юаней (~350 долларов).

Этот продукт — очередной пример стремления Xiaomi превратить привычные предметы быта в умные гаджеты с продвинутыми функциями и упором на комфорт пользователя. В отличие от обычных ламп, вертикальная конструкция и интеллектуальное управление делают освещение гибким для длительной работы за столом с минимальным напряжением глаз.

На фоне конкурентов Xiaomi позиционирует себя как бренд, который не только выпускает смартфоны и трендовые девайсы, но и активно развивает экосистему умного дома, предлагая продукты с практическим смыслом и продуманными характеристиками. Несмотря на рост цены, устройство выглядит привлекательным для тех, кто ценит качество освещения и долговечность.