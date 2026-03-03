HONOR представил масштабную стратегию создания открытой экосистемы устройств с искусственным интеллектом на базе обновлённой платформы HONOR AI Connect. Компания рассчитывает объединить к концу года более 20 000 AI-сервисов, расширяя деятельность за пределы смартфонов и превращаясь в ключевого игрока на рынке AI-устройств.

HONOR AI Connect как центр открытой AI-платформы

HONOR AI Connect создаёт платформу с персональными цифровыми двойниками — AI-агентами, которые работают на всех устройствах пользователя, включая смартфоны, умный дом и автомобили. Этот агент не просто реагирует на команды — он понимает намерения, обеспечивая плавный переход между разными гаджетами. Такой подход позволяет устройствам переходить из роли пассивных инструментов в проактивных цифровых партнёров, воплощая концепцию «Дополненного человеческого интеллекта».

Компания подчёркивает, что закрытые AI-экосистемы уходят в прошлое — HONOR намерен объединить усилия с ключевыми партнёрами, такими как Orange, чтобы выйти на новые рынки: образование, умный дом, аудио, товары для животных и игрушки. По словам президента по продуктам Фан Фэя, наступает «Кембрийский взрыв» AI-устройств — стремительный рост и диверсификация интеллектуальной техники, аналогичный эволюционному скачку бесчисленных новых форм жизни миллионы лет назад.

От смартфонов к AI-компаньонам и роботам

HONOR активно развивает продукты, которые выходят за рамки классических гаджетов. В марте 2026 года на мероприятии «Создатели AI-будущего» были представлены:

Magic V6 — флагманский складной смартфон;

MagicPad 4 — самый тонкий в мире планшет;

MagicBook Pro 14 — мощный ноутбук;

Прототип HONOR Robot Phone — гибрид смартфона и робота;

Антропоморфный робот;

Ультратонкий кремний-углеродный аккумулятор HONOR Blade.

Это подтверждает намерение HONOR создавать не просто устройства, а целые AI-экосистемы с основными элементами робототехники и искусственного интеллекта, которые работают вместе, усиливая функциональность друг друга.





Как открытая экосистема меняет рынок

Текущая стратегия HONOR отличается от подходов таких гигантов, как Apple, где AI и устройства плотно связаны через закрытые экосистемы. Открытость HONOR AI Connect обещает широкий союз разработчиков и партнёров, что может превратить HONOR в объединяющий центр для разнообразных AI-сервисов. Если компания удачно реализует этот план, она может увлечь рынок и ускорить распространение AI-гаджетов в новых форматах.

Конкуренция на этом рынке уже обостряется: Huawei, Xiaomi и Samsung развивают свои AI-платформы и умные экосистемы. HONOR пытается привлечь внимание именно комплексным инструментом AI Connect и коллаборациями с операторами вроде Orange. Такой шаг — ставка на мультиплатформенность и синергию, что может оказаться выигрышным в борьбе за пользователей.

Платформа HONOR AI Connect уже показывает потенциал, позволяя не только расширить ассортимент интеллектуальных устройств, но и сделать интерфейс взаимодействия с ними более естественным и персонализированным. Это открывает путь к более глубокому внедрению искусственного интеллекта в повседневную жизнь, но главное — освобождает от зависимости от закрытых экосистем, создавая пространство для творческого и технологического роста.