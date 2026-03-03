Рынок цифровых фотоаппаратов в России продемонстрировал резкий рост в 2025 году: продажи увеличились на 46% в натуральном выражении и достигли 512 тысяч устройств. В денежном измерении оборот превысил 6,5 млрд рублей, что на 8% больше, чем в прошлом году. Эти цифры показывают оживление рынка после нескольких лет снижения интереса к классическим камерам на фоне смартфонов.

Основной сдвиг в структуре продаж произошёл в пользу массового сегмента: почти 90% покупок приходятся на камеры с фиксированной оптикой — компактные, недорогие и удобные устройства для повседневного использования и соцсетей. При этом зеркальные и беззеркальные модели со сменной оптикой занимают всего около 11% рынка, что указывает на снижение популярности профессиональных и полупрофессиональных камер у большинства покупателей.

Ценовые сегменты и основные игроки рынка

Наименее дорогие камеры в диапазоне до 2 500 рублей, а также устройства стоимостью 2 500—3 000 рублей сформировали основу спроса. В то же время сегмент камер дороже 4 000 рублей сохраняет постоянный спрос у продвинутых пользователей, что подтверждает наличие устойчивой аудитории профессионалов и энтузиастов.

Лидерами по количеству проданных устройств стали небрендированные модели, а также бренды W&O и Canon. Если учитывать доходы, Canon занимает первое место, опережая Sony и Nikon. Sony и Nikon замыкают пятёрку крупнейших игроков рынка вместе с W&O. Это распределение подчёркивает, что бренд и цена всё ещё важны в премиальном сегменте, тогда как базовый масс-маркет выбирает более простые и доступные варианты.

Сезонность рынка остаётся заметной: пик продаж приходится на четвёртый квартал, а максимальный месячный объём достигается в декабре, что объясняется новогодними праздниками и распродажами.





Почему рынок цифровых камер растёт

По словам руководителя департамента «Аксессуары» компании М.Видео Жанны Илюхиной, рост обусловлен расширением выбора доступных моделей и оживлением потребительской активности. Основной драйвер — компактные решения для повседневной съёмки, путешествий и создания контента для социальных сетей. Это отражает глобальную тенденцию: несмотря на совершенство камер в смартфонах, многие пользователи возвращаются к специализированным устройствам, чтобы получить лучшее качество и удобство.

При этом профессиональные бренды сохраняют значительную долю рынка, предлагая продвинутым пользователям и любителям технологичные модели. Это значит, что цифровые камеры не исчезают, а лишь трансформируются, находя новые ниши среди контентмейкеров и фотографов.

Дальнейшее развитие рынка будет зависеть от того, насколько производители смогут поддержать баланс между массовыми и профессиональными сегментами, а также предложить функции, которые смартфонам пока недоступны. Спрос на качественный фото- и видеоконтент в соцсетях действует как сильный катализатор продаж.