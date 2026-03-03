Компания Govee представила умную подсветку для дорожек Govee Outdoor Pathway Lights 2 Lite на рынках Северной Америки и Европы. Устройство появилось на сайте бренда в начале февраля 2026 года, а официальный запуск состоялся в марте.

Outdoor Pathway Lights 2 Lite оснащены светодиодами RGBW, обеспечивающими как белое, так и цветное освещение. Яркость каждого светильника достигает 190 люмен. Изогнутый световой луч создаёт на земле S-образные световые эффекты. Технология LuminBlend+ отвечает за точность цветопередачи и плавность переходов между оттенками.

В приложении Govee Home пользователям доступно более 60 предустановленных сцен, а также восемь режимов с синхронизацией под музыку. Управление возможно дистанционно через голосовых ассистентов, включая Siri. Поддержка стандарта Matter позволяет интегрировать подсветку в различные экосистемы умного дома. Устройства работают по Wi-Fi 2,4 ГГц и Bluetooth и имеют защиту по стандарту IP67, что делает их пригодными для использования на улице.

Каждый светильник установлен на стойке высотой 15,2 дюйма (примерно 386 мм) с чёрным корпусом и крепится в землю с помощью комплектных колышков.

В США комплект из четырёх светильников стоит $99,99, а набор из восьми — $169,99. В странах ЕС, включая Нидерланды, Испанию и Францию, версия из четырёх устройств предлагается по цене €109,99.



