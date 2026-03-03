Более 500 тысяч россиян воспользовались возможностью закрыть больничный лист дистанционно через национальный мессенджер МАХ. Эта функция позволяет пациентам завершить период временной нетрудоспособности без необходимости посещения медицинского учреждения, что значительно экономит время и снижает нагрузку на поликлиники.

Для закрытия больничного через МАХ необходимо:

Открыть чат-бот «Госуслуги» в мессенджере МАХ.

Авторизоваться, указав номер СНИЛС и дату рождения.

Выбрать опцию «Телемедицинская консультация».

Заполнить форму, указав причину обращения.

Выбрать удобное время для онлайн-консультации с врачом.

После успешного завершения консультации и подтверждения выздоровления врач дистанционно закрывает больничный лист, а пациент получает соответствующее уведомление в чат-боте.

Ранее Министерство здравоохранения России разрешило дистанционное закрытие больничных листов с использованием телемедицинских технологий, включая мессенджер МАХ. Это нововведение направлено на повышение доступности медицинской помощи и снижение риска распространения инфекций.

Кроме закрытия больничных через МАХ доступны и другие медицинские сервисы, такие как запись на приём к врачу, перенос даты визита и отмена записи. Эти функции уже внедрены в двух третях регионов России и продолжают расширяться.





Внедрение подобных цифровых решений свидетельствует о стремлении российских властей модернизировать систему здравоохранения и повысить её эффективность с использованием современных технологий.