Tata Technologies заключила стратегическое партнёрство с Wittenstein High Integrity Systems (WHIS) для интеграции безопасной операционной системы SAFE RTOS в свой программный стек для автомобилей. Цель сотрудничества — помочь автопроизводителям и поставщикам первого уровня соответствовать стандарту функциональной безопасности ISO 26262 и ускорить создание софтверно-определяемых автомобилей (SDV).

SAFE RTOS позиционируется как сертифицируемое по безопасности, надёжное и обеспечивающее работу в режиме реального времени решение. Оно станет ключевым элементом платформы Tata Technologies для SDV, что отражает растущую потребность рынка в масштабируемых архитектурах с гарантированной безопасностью, способных поддерживать сложные экосистемы современных автомобилей.

Интеграция безопасного ПО позволит клиентам Tata Technologies быстрее внедрять сертифицированные SDV-архитектуры на своих производствах. Автомобильная индустрия сейчас переживает серьёзные изменения, продиктованные электрификацией, развитием автономных систем, растущей связанностью и ключевой ролью программного обеспечения в автомобилях будущего.

«Программное обеспечение — центральный элемент эволюции автоиндустрии. Наше партнёрство с Tata Technologies позволит OEM и Tier 1 поставщикам использовать SAFE RTOS для достижения максимальных показателей безопасности и производительности в архитектурах софтверно-определяемых автомобилей», — отметил Эндрю Лонгхёрст, управляющий директор Wittenstein High Integrity Systems. Эндрю Лонгхёрст, управляющий директор Wittenstein High Integrity Systems