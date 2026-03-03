Запуск Redmi K90 Ultra, который изначально ожидали в феврале 2026 года, отложен до апреля. Новые данные от инсайдера Digital Chat Station приоткрывают завесу: релиз связали с выходом флагманского процессора Dimensity 9500 в этом же месяце.

Хотя в рассекреченной информации модель телефона не упоминается напрямую, сообщество уверенно связывает анонс именно с Redmi K90 Ultra, учитывая предыдущие утечки и специфику источника.

Характеристики Redmi K90 Ultra

Смартфон обещает впечатлить размерами и мощностью: дисплей — 6,8 дюйма с разрешением 1,5K и частотой обновления 165 Гц. Это явно попытка Redmi конкурировать с флагманами в сфере визуального опыта.

Аккумулятор ёмкостью 8500 мА·ч с поддержкой зарядки 100 Вт — показатель автономности и быстрой подзарядки, которые сейчас критичны в сегменте высокопроизводительных смартфонов. Металлическая рамка и ультразвуковой сканер отпечатков под экраном дополняют список премиальных решений, а защита от воды обещает соответствовать современным стандартам.

В глобальной версии устройство выйдет под именем Xiaomi 17T Pro (модель 2602EPTC0G) — с некоторыми изменениями, например без системы охлаждения с вентилятором, что может сказаться на производительности или тепловом режиме, но позволит снизить стоимость и увеличить энергетическую эффективность в международных продажах.





Одновременно с Redmi K90 Ultra в Китае представят Redmi K Pad 2 — планшет с 8,8-дюймовым 3K-дисплеем, топовым процессором и аккумулятором на 9000 мА·ч. Это указывает на готовность компании конкурировать не только в смартфонах, но и в сегменте планшетов, где на первое место выходят автономность и экран.

Отложенный запуск Redmi K90 Ultra говорит о том, что Xiaomi продолжает внимательно подходить к технической начинке и оптимизации нового процессора Dimensity 9500, хотя конкуренты уже активизировались с Snapdragon 8 Gen 3 и другими чипсетами.

Отслеживать изменения и новинки в линейке Redmi и Xiaomi поможет регулярное обновление новостей и подписка на тематические каналы, ведь задержки — привычная история в сложном мире мобильных технологий.