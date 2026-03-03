Stellantis свернул собственную программу электромобилей стоимостью 26,1 млрд долларов и теперь перейдёт к выпуску моделей китайской компании Leapmotor. Европейские заводы концерна будут заниматься сборкой этих электрокаров под марками Fiat, Peugeot, Citroen, Opel и другими.

Глава Stellantis Антонио Филоза объяснил такой поворот стремлением сэкономить миллиарды долларов и ускорить доступ к проверенным технологиям производства электрокаров. Leapmotor стала стратегическим партнёром: с 2023 года Stellantis владеет 20 % их акций и получила право дистрибуции автомобилей за пределами Китая.

Изначально Stellantis пытался локально собирать Leapmotor T03 в Польше, однако пошлины ЕС на китайские электромобили заставили свернуть проект. Новая стратегия позволит избежать импортных барьеров и перспективно завоевать американский рынок под европейскими брендами.

Почему Stellantis выбрал китайский путь для электромобилей

Stellantis оказался в положении, когда самостоятельная разработка электромобилей превращалась в дорогостоящий и медленный процесс. Удерживать темп рынка сложно без серьёзных инвестиций и масштабов производства, а конкуренты из Китая уже имеют отработанные решения.

Leapmotor специализируется на компактных городских электрокарах и уже доказала эффективность своих моделей. Более того, союз с Leapmotor открывает европейской компании доступ к передовым батарейным технологиям и электрическим платформам, которые сложно быстро создать самостоятельно.





Такой ход — не уникален. Европейские автогиганты давно интегрируют китайские решения, чтобы сохранить конкурентоспособность, особенно на электромобильном рынке, где скорость вывода новых продуктов решает всё.

Последствия для европейского автопрома и рынка

Передача части производства электромобилей в руки китайского партнёра может вызвать вопросы у европейских производителей, стремящихся сохранить национальное лицо и инновации. Для Stellantis это возможность не только снизить издержки, но и обойти торговые барьеры, которые мешают китайскому импорту.

Сборка Leapmotor под логотипами Fiat, Peugeot и других брендов позволит концерну предложить конкурентоспособные по цене модели сразу в нескольких регионах, включая США. Это расширит ассортимент электромобилей и сделает их доступнее.

Однако такая стратегия увеличивает зависимость европейского рынка от Китая, что в условиях геополитической нестабильности может стать риском для поставок и развития локальных технологий в ЕС.