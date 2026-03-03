Honor готовит к выпуску Magic 9 Pro с двумя 200-мегапиксельными камерами на задней панели. По данным инсайдеров, одна из них станет основной, а вторая — модулем с перископическим телефотообъективом для дальнего зума. Это смелый ход, учитывая, что даже топовые конкуренты ещё не перешли к массовому использованию столь крупных сенсоров, а Honor заявляет о серьёзных амбициях в области мобильной фотографии.

Технические характеристики камер Honor Magic 9 Pro

Устройство тестируется с двумя возможными сенсорами OmniVision: OV52B и OVB0D, каждый из которых обладает разрешением 200 МП, но отличается размерами и технологиями. OV52B имеет формат 1/1,3 дюйма и позиционируется как сбалансированное решение с улучшенным динамическим диапазоном, что поможет лучше прорабатывать детали в светлых и тёмных зонах кадра. Такой сенсор ждут в нескольких флагманах 2026 года.

Более крупный сенсор OVB0D с размером 1/1,12 дюйма поддерживает технологию LOFIC Gen 2 HDR от OmniVision. Эта разработка уменьшает пересветы и расширяет динамический диапазон, что особенно важно при работе в сложном освещении. Такой подход больше ориентирован не на количество мегапикселей, а на качество изображения — важный козырь для премиального смартфона.

Пока что никаких подробностей об аппаратной платформе, дизайне и батарее Honor Magic 9 Pro не подтверждено — инсайды сосредоточены именно на камерах. Известно, что дисплей будет крупным — диагональ 6,85 дюйма, что ставит модель в борьбу с флагманами Xiaomi, Samsung и Apple в ближайшем поколении.

Такие камеры — попытка начать гонку не просто за количеством пикселей, а за качеством и универсальностью мобильной фотографии. Пока другие производители ограничиваются максимальным разрешением 108 МП, Honor делает ставку на двойной 200-МП модуль. Это может стать новым трендом для 2027 года, если техника окажется на высоте и не окажется маркетинговой уловкой.





Ожидается, что серия Honor Magic 9 появится уже в октябре 2026 года, что позволит Huawei и её дочернему бренду бросить вызов ведущим игрокам рынка. Если смартфон сохранит амбиции по другим параметрам, кроме камер, Honor может оказаться в числе самых интересных флагманов следующего года.