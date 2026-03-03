Контрольная закупка около 5000 iPhone моделей 15, 16 и 17 Pro и Plus в четырёх российских городах выявила ошеломляющий результат: 78% устройств оказались бракованными. Причина не в заводском браке, а в массовой подмене оригинальных компонентов на поддельные или изношенные детали прямо в магазинах.

Покупатели, не подозревая об этом, получали аппараты с горизонтальными розовыми полосами на экране, «синими экранами смерти», глюками в сенсорном управлении и другими дефектами, которые явно свидетельствуют о вмешательстве в заводскую сборку.

Особенно циничен факт, что официального импорта iPhone в Россию нет, и вся техника попадала на рынок через параллельный импорт или серый рынок. Отсутствие контроля со стороны Apple и официальных дистрибьюторов создаёт идеальную среду для широкого мошенничества с заменой комплектующих и продажей бракованных устройств как новых.

Почему подмена деталей стала массовой проблемой в России

Ограничение официального ввоза и сложная логистика способствуют появлению серых каналов поставок, где никто не гарантирует качество и подлинность. Продавцы фактически занимаются перефасовкой старых и дешёвых комплектующих в свежеупакованные коробки — по сути, это классическая схема мошенничества, но в масштабе, которого Россия ещё не видела в сегменте премиальных смартфонов.

Это бьёт не только по репутации Apple на российском рынке, но и становится сигналом для покупателей: даже если в магазине обещают оригинал, фактически вы рискуете получить кастомный гаджет с серьёзными проблемами на проверку и дальнейшее разбирательство.





Современный контекст: серый рынок iPhone и его риски

Подобные схемы — не редкость в регионах с ограниченным официальным присутствием глобальных брендов. Параллельный импорт iPhone в Россию возник как суррогат легального доступа, но вместо повышения конкуренции и улучшения доступности мы получили волну подделок и некачественных ремонтов прямо на торговых точках.

Учитывая, что модели iPhone 15, 16 и 17 Pro и Plus самые последние и до сих пор дорогие, уровень потерь покупателей становится серьёзным. По оценкам рынка, средняя цена такой модели в России сегодня составляет от 90 до 130 тыс. рублей, что при 3900 бракованных аппаратах выводит ущерб на сотни миллионов рублей.

Потребителям стоит опираться на максимальное количество независимых тестов и отзывов перед покупкой, а производителям и государству — задуматься о создании прозрачной схемы сертификации и контроля качества в условиях текущих реалий.