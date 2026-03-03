Microsoft активно работает над следующей версией своей операционной системы — Windows 12. Ожидается, что релиз состоится во второй половине 2025 года, хотя официальная дата презентации пока не объявлена. Аналитики предполагают, что анонс может состояться в июне 2025 года на конференции Microsoft Build или WWDC 2025.

Интеграция искусственного интеллекта

Одной из особенностей Windows 12 станет глубокая интеграция искусственного интеллекта (ИИ). Ожидается, что ИИ встроят в систему, чтобы оптимизировать производительность и улучшить пользовательский опыт.

Microsoft также работает над функцией под названием «История/хронология», которая будет запоминать все открываемые документы, приложения и веб-сайты в контексте временной шкалы. Пользователь сможет «перематывать время назад», чтобы получить доступ к необходимым данным, которые он изучал в прошлом на основе конкретных критериев поиска.

Модульная архитектура CorePC

Windows 12 будет основана на модульной архитектуре CorePC — своеобразном конструкторе для операционной системы. Модули новой системы будут изолированы друг от друга, их можно будет убирать и добавлять, адаптируя ОС под конкретное устройство.

Системные требования и совместимость

Microsoft не раскрыла системные требования Windows 12, но существуют обоснованные предположения, основанные на текущих тенденциях и технологических достижениях. Ожидается, что для запуска Windows 12 потребуется процессор с тактовой частотой не менее 1 ГГц, 64-разрядной архитектурой, двумя или более ядрами, минимум 4—8 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ или более дискового пространства.





Для доступа к важнейшим новым функциям будут нужны новые нейронные процессоры (NPU), специально предназначенные для ускорения решения задач искусственного интеллекта. Функционал компьютеров со старыми процессорами может быть существенно ограничен.

Дата выхода и обновления

Windows 12 выйдет в июле—октябре 2025 года. Обновление Windows 11 2024, также известное как версия 24H2, стало доступно для загрузки в начале октября. Ради него корпорация перенесла релиз Windows на 2025 год.

Таким образом, пользователям следует ожидать появления Windows 12 не ранее второй половины 2025 года. До этого Microsoft продолжит поддерживать и обновлять текущие версии операционной системы, внедряя новые функции и улучшения.