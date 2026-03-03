Google анонсировала новую порцию обновлений для голосового ассистента Gemini, встроенного в устройства Home и Nest. Среди главных изменений — функция «Live Search» для камер Nest, улучшения распознавания голосовых команд и повышение точности определения местоположения в доме. Многие новшества уже доступны подписчикам Google Home Premium, стоимость которого составляет $10 в месяц или $100 в год.

Функция «Live Search» для камер Nest

Самое заметное обновление — «Live Search», эксклюзивное для платных пользователей. Теперь с помощью Gemini можно спрашивать в режиме реального времени о состоянии вашего дома, например: «Есть ли машина на подъездной дорожке?». Эта функция работает на новых камерах Nest — Indoor (3-го поколения), Outdoor (2-го поколения) и Nest Doorbell (3-го поколения). В отличие от аналогичной функции для смартфонов, здесь анализ ведётся через видеопоток камер.

Пока непонятно, насколько эта функция повлияет на приватность пользователей в условиях уже сложной обстановки с AI-камерами, но Google подчёркивает, что технология поможет лучше понимать, что происходит в доме, с использованием искусственного интеллекта.

Кроме того, интеграция с умными замками Yale, позволяющая управлять паролями и доступом через приложение Home, вышла из бета-версии, а система mesh WiFi Nest Wifi Pro получила обновления производительности и безопасности.

Улучшения голосовых команд и устранение обрывов речи

Google значительно сократила случаи, когда ассистент перебивает пользователя в процессе общения. Теперь Gemini лучше понимает интонации и намерения, обеспечивая более плавные диалоги в реальном времени. Также улучшена работа с устройствами с необычными именами — например, умный светильник с названием «Table Glow» теперь корректно реагирует на команду «включи свет» без необходимости упоминать слово «свет» в названии.





Повышенная точность геолокации внутри дома

Gemini научился учитывать вашу текущую локацию в доме и точнее настраивать ответы на запросы. Это особенно полезно для семей и коллективных пользователей, которые живут в разных местах, но пользуются одним аккаунтом Google Home. Команды теперь более локализованы: если вы просите выключить свет, ассистент отключит только свет в той комнате, где вы находитесь.

Все эти обновления — ответ Google на критику и опыт использования Gemini, который столкнулся с отторжением из-за введения платных функций и проблем с интерфейсом. Пока Google подтягивает техническую сторону — это попытка удержать пользователей в конкурентной борьбе с Amazon Alexa и другими голосовыми ассистентами.