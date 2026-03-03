Starfield, одна из самых ожидаемых игр от Bethesda Game Studios, выйдет на PlayStation 5 7 апреля. Об этом сообщили надёжные инсайдеры, уточняя, что предзаказы стартуют уже 18 марта. Игра появится в стандартном и премиальном изданиях и будет доступна как в цифровом формате, так и на физических носителях.

Первые версии Starfield вышли 6 сентября 2023 года на Xbox Series и ПК через Steam и Microsoft Store. Для Bethesda это первый совершенно новый игровой мир за 25 лет после таких хитов, как The Elder Scrolls V: Skyrim и Fallout 4. События разворачиваются в 2330 году, когда человечество покорило новые планеты и превратилось в космическую цивилизацию. Игроки берут на себя роль космического шахтёра, который присоединяется к группе исследователей Constellation в поисках редких артефактов в обширной галактике Settled Systems.

Дата выхода и форматы Starfield для PS5

Отложенный анонс Starfield для PS5 раскрывает планы Bethesda значительно расширить аудиторию. Выход игры состоится более чем через полгода после релиза на Xbox и ПК — редкий ход для крупных эксклюзивов Bethesda. Предзаказы на PS5 откроются 18 марта, что даёт игрокам чуть менее месяца на выбор между стандартной и премиальной версиями.

Физические издания и розничные продажи на PlayStation — знак серьёзного подхода Bethesda к рынку Sony, который традиционно не так тесно связан с этой студией после сделки Microsoft по приобретению Zenimax. Это значит, что компания намерена конкурировать напрямую, предлагая масштабный RPG-опыт, ранее недоступный на PlayStation.

Как Starfield меняет стратегию Bethesda и экосистему

Релиз Starfield на PS5 стал неожиданностью из-за политических и корпоративных ребусов вокруг поглощения Bethesda Microsoft. Это, похоже, сигнал о том, что Microsoft готова к компромиссам и хочет максимально увеличить базу игроков, продавая проект на всех основных платформах. Чем больше консолей — тем больше денег и обсуждения вокруг игры, что выгодно всем сторонам.





Для пользователей Sony это отличная новость: теперь им не придётся покупать Xbox или мощный ПК, чтобы попробовать крупнейший RPG-проект последних лет. В то же время Sony получает серьёзный конкурентный удар в лице космического эпика с открытым миром, который может отвлечь игроков от собственных франшиз.

Что будет дальше? Если успех Starfield на PS5 окажется весомым, это может стать прецедентом для других крупных проектов Microsoft, которые вскоре начнут появляться в экосистеме конкурентов, меняя привычные правила игры на консолях.