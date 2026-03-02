Lenovo привезла на Mobile World Congress 2026 сразу несколько крупных новинок — от игровых устройств с гибкими дисплеями до бизнес-ноутбуков с модульной конструкцией и 3D-экранами без очков. Часть концептов выглядит более футуристично, но общее направление компании ясно — гибкость, ремонтопригодность и интеграция искусственного интеллекта становятся приоритетами. Среди анонсов есть и обновления в линейках для массового рынка, и проекты для корпоративных заказчиков.

Новые горизонты игровых устройств: Legion Go Fold и другие концепты

Главной технической сенсацией Lenovo стал концепт Legion Go Fold — гибкий портативный игровой компьютер с 7,7-дюймовым POLED-экраном, который разворачивается до 11,6 дюйма и может использоваться как вертикально, так и горизонтально. Устройство работает на Intel Lunar Lake с 32 ГБ ОЗУ, а съемная клавиатура позволяет превратить консоль в полноценный Windows-ноутбук. Один из контроллеров даже имитирует мышь в вертикальном положении. Пока это прототип, но уже понятно, что Lenovo серьезно оценивает спрос на гибриды между портативными консолями и классическими ноутбуками.

Тут же выделяется Yoga Book Pro 3D Concept, ориентированный на создателей контента. Этот ноутбук с двумя яркими OLED-дисплеями предлагает 3D-изображение без необходимости использования очков, отслеживая движения глаз пользователя. В качестве начинок — Intel Core Ultra 7 и NVIDIA GeForce RTX 5070. Дополнительные магнитные аксессуары срабатывают как панели управления на нижнем сенсорном экране.

Модульный ThinkBook — ноутбук под любые задачи и долгую жизнь

Lenovo не обошла стороной бизнес-сегмент, представив концепт модульного ноутбука ThinkBook. Он базируется на тонкой 14-дюймовой платформе с возможностью легко менять порты, клавиатуру и даже дополнительный экран, который можно использовать как второй монитор с подставкой. POWA-коннекторы обеспечивают надежную связь и питание между модулями. Цель — максимальная функциональность и продление срока службы техники за счет возможности апгрейдов и замены компонентов по мере необходимости.

В 2026 году Lenovo акцентирует внимание на ремонтопригодности — премия Best of CES уже была получена за ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition с «Space Frame» дизайном. Новые коммерческие модели также обещают стать проще в обслуживании.





Расширение линейки потребительских устройств

Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition с Intel Core Ultra Series 3, улучшенным дизайном и дополнительными портами ($1 949, май);

Yoga Pro 7a — 15-дюймовый конвертируемый ноутбук для создателей, AMD Ryzen AI Max+, до 128 ГБ ОЗУ ($2 099, август);

Legion 7a — легкий геймерский 15-дюймовый ноутбук с OLED и AMD Ryzen AI Max+ ($2 299, июль);

IdeaPad Slim 5i Ultra — тонкий 14-дюймовый ноутбук с Intel Ultra Core ($799, октябрь);

Yoga Slim 7i Aura Edition — 14 дюймов с акцентом на портативность и автономность ($1 449, апрель);

IdeaPad Slim 3i — 17-дюймовый бюджетник с Intel Core ($599, октябрь);

Idea Tab Pro Gen 2 — 13-дюймовый планшет с Snapdragon 8s Gen 4, ярким 3.5K экраном и съемной клавиатурой ($419, июль);

Legion Tab — игровой планшет 8,8 дюйма и Snapdragon 8 Elite Gen 5 с 3K 165 Гц дисплеем ($849, май);

L16 Mobile Monitor — портативный 16-дюймовый монитор 1200p (цена и дата не объявлены);

Yoga Wireless Webcam Concept — беспроводная AI-вебкамера с 4K для Yoga-ноутбуков, умеет мгновенно редактировать видео.

Корпоративный сегмент и AI-компаньоны

Обновления линейки ThinkPad для бизнеса включают несколько ноутбуков с улучшенной ремонтопригодностью (10/10 по версии iFixit), расширенными динамиками и опциональной 5-мегапиксельной камерой. Среди моделей: T14 Gen 7, T16 Gen 5, легкий T14s и его конвертируемая версия со стилусом, а также ThinkPad X13 Detachable с мощным Intel и поддержкой до 64 ГБ ОЗУ.

Также впервые представлен новый ThinkTab X11 — Android-планшет с съемным аккумулятором и защищенным корпусом для сферы логистики, строительства и энергетики. Цена — 499 $, выход — второй квартал 2026 года. Новый ThinkVision M16 Mobile Monitor продолжит линейку портативных экранов для бизнеса.

Lenovo экспериментирует с AI-девайсами для рабочего стола. AI Work Companion — компактный гаджет, который объединяет задачи и расписания с разных устройств и подсказывает, когда делать перерывы. Встроенный хаб для зарядки дополняет набор функций. Второй прототип, AI Workmate, поддерживает голосовые, жестовые и пространственные взаимодействия, сканирует документы и умеет проецировать изображения на поверхность, а его «глаза» на экране просто просят дать ему имя.

Все эти анонсы показывают, что Lenovo не собирается ограничиваться железом и стремится объединить в устройствах гибкость, долговечность и встроенный интеллект. Конечно, не все концепты дойдут до покупателей, но в 2026 году машина Lenovo набирает ход и готова бросить вызов конкурентам как на рынке развлечений, так и в корпоративном сегменте.