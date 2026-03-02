На выставке MWC Lenovo представила необычные концепты настольных AI-ассистентов, которые призваны не только повышать продуктивность, но и оживлять офисное пространство роботизированным «соседом». Один из них — крошечный роботизированный манипулятор с экраном, на котором анимированные глаза словно смотрят на пользователя. Второй — устройство в стиле будильника, синхронизирующее задачи и предупреждающее о перегрузках.

Lenovo AI Workmate Concept — помощник на манипуляторе с «живыми» глазами

Эта модель напоминает миниатюрную руку на вращающейся базе с округлым экраном, на котором отображаются выразительные глаза. Workmate умеет воспринимать голосовые команды и жесты, обрабатывая их локально, без отправки данных в облако. Помимо эмоциональной «маски», устройство ориентировано на практические бизнес-задачи — под экраном есть камера для сканирования заметок и документов с последующим созданием кратких изложений или презентаций.

Проектор, встроенный в этот концепт, может выводить на поверхность стола или стены документы и другие материалы для совместного просмотра, что добавляет гибкости в совместную работу удалённо или в офисе.

Lenovo AI Work Companion Concept — будильник, который заботится о балансе работы и отдыха

Другой концепт похож на крупный будильник с экраном, который собирает задачи и расписания с разных устройств пользователя, формируя сбалансированный дневной план. Эта модель активно борется с профессиональным выгоранием — отслеживает время за экраном, советует делать перерывы и поддерживает мотивацию через игровые анимации и отчёты об успехах в конце недели.

Функционал дополняет док-станция с разъёмами HDMI и USB, упрощая подключение ноутбуков к мониторам и уменьшая беспорядок на столе за счёт удобного питания дополнительной периферии.





Lenovo уже не раз демонстрировала способность воплощать концепты в жизнь — например, ThinkBook Plus Gen 6 с раскатным экраном вышел в продажу в прошлом году. Но судьба текущих офисных AI-ассистентов пока не ясна: компания не объявила планов их коммерческого запуска.