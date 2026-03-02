Motorola представила преемника своего популярного беспроводного адаптера Android Auto MA1 — модель MA2, которая обещает исправить слабые места предшественника и появится в продаже уже этим летом. Новинка демонстрирует более плоский и квадратный корпус, получила физический выключатель питания, светодиодный индикатор и съёмный USB-кабель. Интерфейс — USB-C, при этом в комплекте будут USB-A и USB-C кабели, что добавляет удобства в использовании.

MA2 сохранит поддержку одновременного подключения двух смартфонов и сети Wi-Fi на частоте 5 ГГц, а также Bluetooth. При этом Motorola обещает устранить жалобы на перегрев и проблемы с надёжностью, которые преследовали MA1, давшую компании статус «Google-approved» в сегменте беспроводных адаптеров Android Auto.

Дизайн и функциональные улучшения Motorola MA2

Визуально MA2 стала более современной — форма сменена с округлого сквира на плоский квадратный дизайн. Физический переключатель питания решит проблему снижения заряда аккумулятора машины, с которой сталкивались владельцы первого MA1. Светодиод уведомит о состоянии адаптера на ходу, а наличие съёмного кабеля облегчит замену и хранение устройства. Это существенный шаг вперёд с точки зрения эргономики и практичности.

Поддержка 5 ГГц Wi-Fi обещает стабильное и быстрое беспроводное соединение, необходимое для передачи мультимедийных данных и навигации в Android Auto. Возможность сопряжения с двумя телефонами улучшит удобство при совместном использовании машины, например между водителем и пассажиром.

Цена, сроки выхода и конкурентное окружение

В отличие от цены $90 за оригинальный MA1, Motorola намерена задать цену в $40 на MA2, что делает новинку одним из самых доступных брендированных беспроводных адаптеров Android Auto на рынке. Запуск в некоторых регионах намечен на май 2026 года, а на американском рынке устройство появится ориентировочно в третьем квартале.





За последние годы на рынке появилось множество аналогичных устройств от сторонних производителей. Среди них выделяется AAWireless Two с компактным корпусом и стабильной работой. Однако наличие официального одобрения Google и доработанный дизайн могут сделать MA2 привлекательным выбором для тех, кто хочет надёжное и функциональное решение с гарантированной совместимостью.

Пока подробности о новых внутренних компонентах не раскрыты, Motorola предстоит доказать, что учла многочисленные отзывы владельцев MA1 о проблемах с перегревом и стабильностью соединения. Если это так, MA2 станет достойным обновлением для автомобилистов, стремящихся к удобству и беспроводной интеграции смартфона с бортовыми системами.