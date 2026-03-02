Компания Xiaomi официально представила концептуальный гиперкар Xiaomi Vision Gran Turismo, созданный в рамках проекта Vision Gran Turismo. Эта инициатива, запущенная продюсером серии Gran Turismo Кадзунори Ямаути, предлагает автопроизводителям разрабатывать футуристические концепт-кары для гоночной игры Gran Turismo 7. Xiaomi стала первым технологическим брендом, присоединившимся к этому престижному списку, в который входят такие компании, как Ferrari, Porsche и Mercedes-Benz.

Xiaomi Vision GT выполнен в футуристичном стиле с акцентом на аэродинамику. Автомобиль получил обтекаемую кабину в форме капли и кузов с многочисленными воздуховодами и вырезами, формирующими лёгкий и динамичный силуэт. Модель окрашена в светло-голубой цвет с соответствующими акцентами на колёсах. Среди ярких дизайнерских решений — задний фонарь в стиле halo, который также выполняет функцию воздуховода, двери типа »ножницы», »акулий плавник» на крыше, Т-образные фары и массивный задний диффузор.

Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,29, а прижимная сила достигает показателя -1,2. Для повышения эффективности потока воздуха Xiaomi внедрила такие решения, как Active Wake Control System и Accretion Rims.

Гиперкар построен на 900-вольтовой платформе Xiaomi с использованием карбида кремния. Силовая установка поддерживает мощность почти 1900 лошадиных сил. Для работы с такой отдачей применяются углеродно-керамические тормоза и колёса с центральной гайкой.

Интерьер Vision GT разработан с упором на комфорт и технологии. Концепция Sofa Racer предполагает »кокон»-подобное пространство, где приборная панель, сиденья и двери образуют единое целое. В оснащение входят рулевое колесо в форме бабочки со встроенным дисплеем, панорамный экран и система Xiaomi Pulse, использующая свет и звук для взаимодействия с водителем.





Автомобиль интегрирован в экосистему Xiaomi Human x Car x Home, обеспечивая адаптивный и персонализированный опыт в зависимости от настроения и поведения водителя.

Концепт демонстрируется на выставке MWC 2026 в Барселоне, а в ближайшее время станет доступен игрокам в Gran Turismo 7.