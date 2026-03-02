На выставке MWC 2026 компания Lenovo продемонстрировала необычную портативную консоль. Впрочем, »портативной» её можно назвать условно — в разложенном состоянии устройство скорее напоминает полноценный планшет. Внешне новинка напоминает Acer Nitro Blaze 11, показанный на CES 2025, который так и не вышел в серийное производство.

Legion Go Fold Concept оснащён 11-дюймовым POLED-дисплеем с разрешением 2435 × 1712 пикселей, пиковой яркостью 500 нит и частотой обновления 165 Гц в полностью разложенном виде. В сложенном состоянии диагональ экрана составляет 7,2 дюйма, что делает устройство более компактным. По сути, это автономный планшет, который может работать самостоятельно и даже использоваться как ноутбук при подключении клавиатуры и мыши.

Как и стандартная версия Lenovo Legion Go, концепт комплектуется двумя съёмными контроллерами, один из которых может выполнять функцию мыши. Контроллеры можно объединить в крепление для планшета — как в сложенном, так и в разложенном состоянии. Таким образом, устройство представляет собой многофункциональный планшет, который при необходимости превращается в игровую консоль.

В аппаратной части Legion Go Fold Concept использует процессор Intel Core Ultra 7 258V на архитектуре Lunar Lake, а не решения AMD, применяемые в обычных моделях Legion Go. Из-за использования памяти, размещённой непосредственно в корпусе чипа, максимальный объём ОЗУ ограничен 32 ГБ LPDDR5x. Объём встроенного накопителя составляет до 1 ТБ.

Общий вес планшета и контроллеров составляет 868 г: сам планшет весит 638 г, а контроллеры — 230 г.



