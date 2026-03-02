Китайские лидеры рынка умных электромобилей сохранили позитивный тренд в феврале 2026 года. XPeng, NIO и Li Auto демонстрируют стабильный рост продаж на внутреннем рынке, одновременно расширяя влияние за рубежом и развивая инфраструктуру, что усиливает их позиции в глобальной гонке за лидерство в EV-сегменте.

XPeng отчиталась о поставке 15 256 автомобилей в феврале, поддерживая стабильный объём на фоне международной экспансии. Важным событием стал старт глобальных поставок нового XPENG P7+, который сразу направился в 18 стран. Модель ориентирована на молодые семьи, объединяя AI-функции и практичность, демонстрируя стратегию XPeng по интеграции технологий в повседневное использование.

3 марта в Гуанчжоу компания представит второе поколение платформы VLA с улучшенными интеллектуальными возможностями вождения и AI для салона — ключевой элемент её долгосрочного плана развития технологий.

Рост продаж и инфраструктурные успехи NIO

NIO показала ещё более мощный результат, поставив 20 797 автомобилей — +57,6 % относительно февраля прошлого года. В структуре поставок 15 159 автомобилей пришлись на основной премиальный бренд, 2 981 — на семейный ONVO и 2 657 — на премиальную компактную серию FIREFLY.

Общий пробег поставок NIO превысил миллион — 1 045 571 автомобиль, что существенно укрепляет её масштаб на мировом рынке умных электрокаров.





Ещё важнее для NIO стала инфраструктура: 6 февраля компания совершила 100-миллионный обмен батарей в своей сети Power Swap. В период празднования Китайского Нового года ежедневно фиксировались рекордные объёмы обмена батарей пять дней подряд, что подтверждает высокий уровень доверия пользователей и уникальность модели обслуживания.

Сеть замены батарей и зарядок стала заметным преимуществом для NIO, обеспечивая владельцам электрокаров в Китае удобство и беззаботность при эксплуатации транспортных средств.

Li Auto укрепляет позиции с помощью OTA и расширения инфраструктуры

Li Auto в феврале поставила 26 421 машину, а к концу месяца общий объём продаж превысил 1,59 миллиона автомобилей. Компания выпустила обновление прошивки OTA 8.3 перед весенним фестивалем, улучшив технологии вождения, интерьер и электросистемы.

Несмотря на повышенную нагрузку во время пика путешествий, Li Auto обеспечила своим клиентам стабильный доступ к энергии через сеть из более чем 4 000 станций суперзарядки, где с 14 по 23 февраля было проведено свыше 1,45 миллиона зарядных сессий с общим объёмом более 42 миллионов кВт·ч.

В ближайшие месяцы компания планирует запустить новый Li L9, что дополнительно укрепит её позицию в сегменте. На конец февраля Li Auto располагала 539 розничными магазинами в 160 городах, 548 сервисными центрами и авторизованными мастерскими в 223 городах, а также сетью из 4 054 станций с 22 447 зарядными портами.

Эти данные показывают, что китайские производители EV не просто наращивают объёмы продаж, но и инвестируют в технологии и инфраструктуру, готовясь к конкуренции на мировом уровне.