Xiaomi готовит дебют своего первого гиперкара — Vision GT, который будет не только виртуальным автомобилем для гоночного симулятора Gran Turismo 7, но и полноразмерным макетом, который планируют показать на выставке MWC 2026 в Барселоне. Этот электрический концепт-кар призван продемонстрировать технологическую амбициозность компании за пределами традиционных гаджетов, выводя Xiaomi в престижный клуб производителей эксклюзивных спортивных автомобилей.

Гиперкар характеризуется удивительно аэродинамичным дизайном: каплевидная кабина словно сливается с кузовом, образующим сеть аэродинамических каналов. Низкое расположение над дорогой, крупный задний спойлер и карбоновые элементы подчёркивают спортивный характер. Коэффициент лобового сопротивления достигает рекордных 0,29, а прижимная сила — -1,2, что ставит Vision GT в одну лигу с элитой электрических гиперкаров.

Первые снимки автомобиля, скрытого под брезентом, сделанные в Барселоне, подтвердили наличие фирменного логотипа Xiaomi на колёсах, а также экстерьер с центральным расположением кабины и подчёркнутой аэродинамикой. Внутри дизайнеры создали уникальную концепцию «Sofa Racer»: салон в форме кокона объединяет приборную панель, дверные панели и сиденья в единый контур, создавая иллюзию гонок, на которых водитель ощущает себя будто на удобном диване.

Управление автомобилем дополняют интеллектуальные функции, включая систему Xiaomi Pulse, которая взаимодействует с экосистемой «Человек × Автомобиль × Дом» и способна адаптироваться к эмоциональному состоянию водителя. Такой подход показывает стремление Xiaomi не просто создавать транспортные средства, а интегрировать их в умный дом и повседневную жизнь.

Программа Vision Gran Turismo, в которую вошёл этот проект, исторически собирает концепты от ведущих мировых автопроизводителей — Ferrari, Mercedes-Benz, Bugatti и других. Xiaomi присоединилась к этому списку в 2025 году после сотрудничества с разработчиками Gran Turismo и успешного включения своего первого китайского электромобиля SU7 Ultra в игру. Vision GT — дальнейшее развитие этого сотрудничества и символ технологического прорыва китайского бренда на международной арене суперкаров.





Хотя Vision GT не рассчитан на серийное производство, его официальный показ на MWC позволит Xiaomi укрепить образ технологического бренда, способного конкурировать с лидерами автомобильной индустрии. Технические подробности обещают раскрыть 1 марта 2026 года, что подогревает ожидания не только среди фанатов автоспорта, но и рынка умных технологий.