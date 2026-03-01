В Германии стартовал амбициозный проект по созданию первой в Европе термоядерной электростанции. Компания Proxima Fusion совместно с правительством Баварии, энергетическим гигантом RWE и Институтом физики плазмы Общества Макса Планка подписали меморандум о строительстве стелларатора. Начальная цель — запустить демонстрационный стелларатор «Alpha» в начале 2030-х, а потом перейти к более масштабной электростанции Stellaris в 2030-х.

Стеллараторы обещают стать компактной альтернативой токамаку, знакомому по проектам ITER и другим. Их магнитная система сложнее, что затрудняет удержание и управление плазмой, но в Proxima Fusion рассчитывают компенсировать это с помощью новых алгоритмов и искусственного интеллекта. Ожидается, что «Alpha» станет первым европейским термоядерным реактором с положительным энергетическим выходом — важной вехой в коммерциализации термоядерной энергетики.

Проект получил не только научную поддержку — вокруг него формируется международный альянс из десятков предприятий, что подчёркивает его масштабность и значимость. Институт Макса Планка возьмёт на себя фундаментальные исследования и контроль за плазмой, а компания RWE будет ключевым оператором, обеспечивающим интеграцию термоядерной генерации в электросети.

Особенность проекта в том, что он разворачивается на площадках, где постепенно выводят из эксплуатации классические атомные электростанции. Stellaris строят на месте АЭС «Гундремминген» в Баварии — регионе, который стремится перейти от традиционного ядерного топлива к более безопасному и экологичному термоядерному синтезу. Такое сочетание демонстрирует решимость Германии сохранить лидирующую роль в энерготехнологиях, несмотря на отказ от традиционной атомной энергетики.

Финансирование станет смешанным: около 20% инвестирует частный сектор, включая Proxima Fusion, ещё 20% может добавить правительство Баварии при условии федеральной поддержки, а остальное возьмёт на себя федеральный бюджет с выделением свыше €2 млрд до 2029 года в рамках программы развития термоядерной энергетики. Такой масштабный бюджет — серьёзный сигнал перспективы развития термоядерной энергетики в Европе и намерение не отставать от США и Китая, которые уже делают ставку на синтез.





Проект возглавляют физики, которые участвовали в разработке научного стелларатора Wendelstein 7-X — одного из лучших достижений в области управления плазмой последних лет. Если «Alpha» подтвердит эффективность подходов, Stellaris может стать первым коммерческим термоядерным реактором, укрепляя энергетическую независимость Европы и открывая возможности для экспорта новых технологий.

Стелларатор Alpha и электростанция Stellaris — что дальше?

Запуск «Alpha» ожидается к 2031 году, и именно от его успеха будут зависеть сроки запуска Stellaris. В мировой гонке термоядерных технологий Германия делает ставку на компактность и инновации, отличая свою стратегию от гигантских токамаков. Это рискованный, но перспективный путь, который может обеспечить Европе значительные преимущества в новом энергетическом секторе. При этом вызовы остаются: технология стелларатора всё ещё требует совершенствования магнитных систем и управления плазмой, а международная конкуренция не дремлет.

Проект в Баварии демонстрирует, как зрелые индустриальные регионы могут перестраиваться и создавать экосистему от фундаментальной науки до производства и эксплуатации. Вероятно, опыт Германии подтолкнёт и другие европейские страны активизировать инвестиции в термоядерные технологии, где успех одного проекта может быстро масштабироваться по всему континенту.