Xiaomi выпустила в Европе ультратонкий магнитный повербанк UltraThin Magnetic Power Bank 5000 с поддержкой 15 Вт беспроводной зарядки. Этот компактный аккумулятор уже доступен в Китае, Японии, Австралии и Великобритании, теперь очередь дошла до европейского рынка.

Цена и доступность UltraThin Magnetic Power Bank 5000

Повербанк представлен в трёх цветах: Glacier Silver (лёд серебристого), Graphite Black (графитовый чёрный) и Radiant Orange (сияющий оранжевый). Стоимость серебристой и чёрной версий составляет 59,99 €, а ярко-оранжевой — 64,99 €.

Технические характеристики и особенности

Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мА·ч с типичной энергией 18,95 Вт·ч. Устройство обеспечивает 15 Вт беспроводной зарядки и 22,5 Вт проводной через порт USB-C. Для iPhone беспроводная мощность ограничена 7,5 Вт. Повербанк может одновременно заряжать два устройства: 7,5 Вт по беспроводной и 5 Вт по проводу при одновременном использовании.

Толщина корпуса — всего 6 мм, а вес — 98 г, что делает устройство максимально лёгким и компактным для ношения в кармане или сумке. Корпус выполнен из алюминиевого сплава с покрытием из стекловолокна, устойчивым к нагреву. Логотип выполнен с помощью фотолитографии, подчёркивая премиальность дизайна.

Повербанк поддерживает все устройства с MagSafe, а для гаджетов без родной магнитной поддержки можно использовать совместимый магнитный чехол. Совместимость подтверждена для актуальных моделей смартфонов, включая Xiaomi 17, iPhone 17, Samsung Galaxy S26 и Google Pixel 10. Устройство сертифицировано по международным авиационным стандартам, что позволяет брать его в авиапутешествия.





Безопасность обеспечивают множество встроенных функций: защита от перенапряжения, перегрева и короткого замыкания, а также двойной температурный контроль с использованием двух NTC-датчиков. Повербанк соответствует обязательной сертификации CCC, демонстрируя высокий уровень надёжности.