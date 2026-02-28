Первые живые снимки OnePlus 15T появились в Сети за несколько недель до официального запуска в Китае. На фото — ранний или предсерийный образец в крупном защитном чехле, сквозь который хорошо виден дизайн основной камеры. Она выполнена в виде двойного модуля в «таблетке», встроенной в прямоугольный островок на задней панели.

OnePlus ранее позиционировала 15T как «идеальный телефон» для любителей компактных экранов, продолжая линию 13T. При этом акцент сделан на максимальную производительность и плавность интерфейса, без радикальных перемен в дизайне. В этом году доступные утечки раскрывают 50-МП основную камеру Sony Lytia 700 с оптической стабилизацией и 50-МП телефото Samsung ISOCELL JN5, но ультраширокоугольного датчика, видимо, не будет — повторяя концепцию 13T.

Экран у 15T ожидается около 6,3 дюйма с разрешением примерно 1,5К и частотой обновления рекордных 165 Гц — редкий показатель для компактного флагмана, явно ориентированного на геймеров. За мощность отвечает Snapdragon 8 Elite Gen 5, а батарея достигает почти 7000 мА·ч, что необычно для устройства такого размера.

Другие характеристики включают 3D ультразвуковой сканер отпечатков, тонкие рамки и быструю проводную зарядку мощностью около 80 Вт. Программно смартфон должен выйти с Android 16 и оболочками OxygenOS или ColorOS 16, в зависимости от рынка. Несмотря на статус прототипа, в OnePlus явно верят в спрос на компактный флагман без компромиссов по производительности.

OnePlus 15T продолжает тренд борьбы за нишу «маленьких флагманов» — чего давно избегают большинство производителей, предпочитающих крупные экраны с диагональю 6,5 дюйма и выше. В эпоху настырного роста диагоналей и мультикамер с десятками мегапикселей внимание к 165 Гц и аккумулятору на 7 тысяч мА·ч в компактном формате выглядят смелым шагом, способным выделить устройство на фоне конкурентов вроде Samsung и Xiaomi.



