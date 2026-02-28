Речь идёт об одной из самых спорных тем в мире предсказательных рынков — возможности не только прогнозировать, но и буквально «играть» на войне, гибели и страданиях. Polymarket открыто допускает ставки на вероятные удары США, например, по Ирану, и последующие события. Сейчас, когда удары состоялись и есть реальные последствия, платформа оказалась в центре неприятного внимания.

Почему Polymarket не отказывается от «войны как продукта для ставок»

Компания в заявлении на сайте подчеркнула, что предсказательные рынки создавались как способ собирать коллективный разум для более точных и беспристрастных прогнозов по важнейшим общественным вопросам. В обострённые моменты, по мнению Polymarket, это особенно ценно — ведь пострадавшие в регионе и заинтересованные люди ищут ответы, которые телевизионные новости и соцсети не могут предоставить.

Эта позиция — не просто пиар. В интернете давно идут дебаты о моральной стороне таких ставок: с одной стороны, это способ узнать о вероятном развитии событий быстрее и с меньшими искажениями, с другой — риск превращения человеческих страданий в товар и источник прибыли.

Контекст рынков предсказаний и скандалов вокруг Polymarket

Polymarket не новичок в спорах. Ранее платформу подозревали в инсайдерской торговле на ставках по шоу в перерыве Super Bowl и по захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро. Эти случаи подрывали доверие и вызывали вопросы о контроле и этике.

Рынки предсказаний, включая Polymarket, Kalshi и другие, набирают популярность как альтернатива традиционным методам прогнозирования в условиях нестабильности и пандемий. Они могут показывать более реалистичную картину, но регуляторы и общество всё чаще сталкиваются с вызовами, связанными с моралью, этикой и законностью таких продуктов.





Пока Polymarket стоит на своём: снимать рынки, связанные с насилием и смертью, платформа не планирует, оправдываясь тем, что это «даёт людям необходимую информацию». Насколько эта логика выдержит проверку временем и общественным резонансом — большой вопрос. Предсказательные рынки становятся зеркалом не только современных технологий, но и человеческих ценностей.