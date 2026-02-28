В 2026 году на рынок выходит ретро-консоль Super Pocket Rare Edition от HyperMegaTech! с предустановленными 14 классическими играми Rare Ltd. Главной звездой станет оригинальный Banjo-Kazooie — проект 1998 года для Nintendo 64, адаптированный под управление с помощью D-pad. Кроме того, в набор вошли две части культовой серии Battletoads, Conker’s Pocket Tales и другие хиты британской студии.

Консоль выполнена в вертикальном форм-факторе и поддерживает картриджи Evercade — то есть библиотека значительно расширяется за счёт коллекций от Taito, NeoGeo и Atari. Благодаря общему владельцу Blaze Entertainment Super Pocket Rare Edition обеспечивает совместимость с уже существующей экосистемой Evercade, что существенно добавляет ценности гаджету.

Цена устройства заявлена на уровне $69,99 (около 5600 рублей), а поставки начнутся в июне 2026 года. Предзаказы открыты уже сейчас. Несмотря на скепсис по поводу комфортности прохождения Banjo-Kazooie на кнопочном управлении, разработчики обещают оптимизацию игры специально под Super Pocket, чтобы вернуть ностальгический опыт с удобством в руках.

Особенности Super Pocket Rare Edition и перспективы на рынке ретроконсолей

В последние годы наблюдается заметный интерес к портативным устройствам со встроенной классикой — от Evercade до аналога Game Boy, но HyperMegaTech! нацеливается хитро: объединить узнаваемые франшизы Rare с гибкостью картриджей Evercade и доступной ценой. Консоль поражает смелостью, беря на себя управление играми эпохи 64-бит с минималистичным контроллером.

Конкуренты уже предлагали сборники Battletoads и Banjo-Kazooie, но обычно на мощных платформах, часто с эмуляцией. Тут же речь идёт о самостоятельном устройстве с упрощённым интерфейсом и усиленной ностальгической составляющей. Этот ход отражает тренд на упрощение геймерского опыта и превращение игр из сложных проектов в удобный, портативный досуг на ходу.





Цена в $70 ставит Super Pocket Rare Edition в один ряд с популярными ретро-консолями, но выбранное сочетание контента и совместимости с расширяемой библиотекой обещает гибкость для любителей олдскула. Риск? Менеджеры HyperMegaTech! делают ставку, что фанаты Rare и любители бит- и пиксельных приключений оценят возможность пройти знакомые уровни в удобном формате без лишних функций.