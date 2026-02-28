Samsung внедряет новое решение для тех, кто ценит личные данные: в Galaxy S26 Ultra появился экран с технологией Privacy Display на базе Flex Magic Pixel. Эта разработка встроена прямо в OLED-панель и позволяет видеть изображение только владельцу, скрывая его от посторонних сбоку. Такая защита не требует клеящихся наклеек или настройки затемнения через софт — экран переключается на приватный режим по требованию без потери качества в обычном режиме.

Как работает Privacy Display в Galaxy S26 Ultra

В основе Privacy Display лежит управление светом, исходящим из экрана, с помощью двух типов пикселей — широких и узких. В обычном режиме оба типа обеспечивают максимальный угол обзора и яркость. В приватном режиме широкие пиксели приглушаются, а узкие направляют свет строго вперёд, делая изображение чётким лишь для прямого зрителя, а для окружающих — неразборчивым или вовсе незаметным под углом около 30 градусов.

Для повышения эффективности Samsung добавила многослойную структуру Black Matrix, которая оптимизирует разделение RGB-цветов и уменьшает рассеяние света, а технология LEAD 2.0 устраняет необходимость в поляризаторах, что сохраняет яркость и снижает энергопотребление дисплея. Это серьёзное отличие от стандартных OLED, которые традиционно жертвуют яркостью ради фильтрации света.

Управление приватностью по ситуации

Samsung предлагает несколько режимов приватности. Максимальный полностью скрывает экран от боковых взглядов — удобно для работы с конфиденциальными данными или ввода паролей. Частичный режим ограничивает приватность отдельными зонами, например клавиатурой или уведомлениями, оставляя остальной экран видимым. Это позволяет гибко адаптировать защиту под текущие задачи.

Интеграция с искусственным интеллектом усиливает удобство: фронтальная камера фиксирует чужие взгляды и мгновенно включает приватный режим. Также вручную можно задать приложения — например банковские или почтовые — при запуске которых функция активируется автоматически.





Сравнение с классическими решениями и компромиссы

До появления Privacy Display пользователи изолировали экран с помощью наклеек, которые снижают яркость, портят цветопередачу и всегда активны, даже когда приватность не нужна. Samsung избавляется от этих недостатков — экран в обычном состоянии ничем не отличается от обычного OLED по яркости и чёткости.

Однако появление режима приватности сопровождается небольшим падением яркости и насыщенности цветов, а из-за направленного свечения и системы узких пикселей может проявляться небольшая зернистость. Также некоторым заметно, что углы обзора стали уже, даже когда защита отключена, что связано с Black Matrix. Тем не менее возможность быстро включать и выключать функцию превращает её в более удобный и универсальный инструмент по сравнению с наклейками.

Зачем нужен аппаратный экран для приватности в эпоху AI

В эпоху, когда всё больше серьёзных операций совершается с мобильных: от банковских переводов до работы с личной перепиской, вопросы безопасности становятся приоритетом. Собственное «железное» решение в Galaxy S26 Ultra избавляет от уязвимостей сторонних покрытий и программ и гарантирует максимальную защиту данных в публичном пространстве. Это шаг к тому, что приватность будет встроена прямо в экран — без компромиссов и дополнительных аксессуаров.