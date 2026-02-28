MWC 2026 обещает быть витриной года для смартфонов — и в центре внимания уже стоят Xiaomi и Motorola. На выставке ожидаются камеры с крупными сенсорами, более смелые складные конструкции и очередной виток переноса ИИ с облака на устройство, чтобы уменьшить задержки и повысить конфиденциальность. Масштаб шоу по‑прежнему велик — в прошлом году GSMA насчитала более 100 000 участников — и производители постараются превратить внимание в глобальную динамику продаж.

Xiaomi 16 Ultra и камера

Xiaomi готовит 16 Ultra как ответ на гонку мобильной фотографии: партнёрство с Leica остаётся в основе, а ожидания включают более крупный основной сенсор, улучшенную вычислительную съёмку и перископный модуль для ночного зума. Практическая сторона обновлений — умная локальная обработка: изоляция объекта, изменение освещения сцены и многомикрофонный захват голоса, работающий офлайн, что сокращает зависимость от сети и улучшает приватность.

Также на радаре — зарядка и ёмкость батареи. Для флагмана возможна батарея класса 5 000 мА·ч с трёхзначной скоростью проводной зарядки — то есть можно ожидать трёхзначной мощности зарядки. При этом глобальные варианты Xiaomi традиционно отличаются от китайских по диапазонам модемов, пределам зарядки и конфигурациям памяти — внимательно читайте региональные спецификации при покупке.

Motorola и многозвенные складные телефоны

Razr оживил интерес к »раскладушкам», а следующий шаг Motorola может быть крупнее: обсуждают многозвенные шарниры, которые превращают телефон в компактный планшет без громоздкости ранних книжных конструкций. На презентации компания, вероятно, сделает ставку на долговечность петли, минимизацию складки и доработанную »Ready For»‑среду для тех, кто хочет рабочее место из смартфона.

Аналитики отмечают устойчивый двузначный рост сегмента складных — преимущество сейчас у »раскладушек», где сочетание цены и компактности делает их массовым выбором. Если Motorola сумеет предложить правдоподобный сценарий »телефон→планшет» с приличным софтом, категория может перейти из нишевой в повседневную.





Samsung и Google — on‑device AI

Samsung вряд ли уступит внимание — слухи о широкой демонстрации трифолда и обновлённых флагманах уже подогревают интерес. Google использует MWC чаще для презентации фича‑дропов Android и партнёрских решений, а не для нового железа. Ожидайте усиления локальных ИИ‑функций для сообщений, фото и доступности, а также более гладкой работы между телефонами, планшетами и автомобилями — этот переход ИИ на устройство аналитики называют главным фронтом мобильного года.

Honor Magic V6 и кросс‑девайс‑функции

Honor выстраивает мульти‑девайсный нарратив вокруг Magic V6: телефоны, планшеты и ноутбуки обещают быструю передачу интернета, общий буфер обмена и перетаскивание контента между экранами. На сцене это выглядит эффектно, но выиграют те, у кого связка работает стабильно в разных сетевых условиях и на смешанных ОС — реальная надёжность важнее презентационных трюков.

Nothing, TCL и средний сегмент

Nothing продолжит играть дизайн‑картой: чистый Android, фирменная подсветка Glyph и акцент на быстродействии за меньшие деньги. Для бренда важно сохранить качество софта на менее дорогой модели — это решит больше, чем случайная »гонка характеристик». TCL будет делать ставку на NXTPAPER‑экраны с менее утомительным изображением и меньшим бликом — конкретная польза для студентов и читателей, где дисплей заметно влияет на выбор.

Спецификации и тренды на MWC

Съёмка: 1‑дюймовые сенсоры, переменные диафрагмы и улучшенная мультикадровая обработка для ночного зума и снижения смаза.

Производительность: новые флагманские чипсеты с растущей пропускной способностью NPU для локального ИИ, быстрая память и улучшенное поддержание производительности при нагреве.

Связь: массовое внедрение Wi‑Fi 7 и первые функции 5G‑Advanced; больше флагманов с eSIM и пилотные проекты спутниковых сообщений.

Экраны: более высокие частоты ШИМ для снижения мерцания, прочное ультратонкое стекло для складных и лучшая работа со складкой.

Зарядка и долговечность: быстрые зарядки остаются на виду, но производители всё чаще указывают срок службы батареи 800-1 000 циклов и режимы защиты от перегрева.

Прогноз: чего ждать после MWC

MWC даст старт сезону анонсов — но покупателям важно отличать »сценические» фишки от реальной пользы. Xiaomi, если подтвердит 16 Ultra с большим сенсором и мощной зарядкой, вернёт внимание к камерам и быстрой подзарядке. Motorola может определить, перейдут ли складные из демонстрационных прототипов в массовые помощники для работы. Впрочем, главная битва будет не за мегапиксели, а за местный ИИ: кто лучше реализует функции без облака, тот получит преимущество в отклике и приватности.