Xiaomi вернула себе первое место на мировом рынке носимых устройств: по данным Omdia, в 2025 году компания заняла 18% поставок, обойдя Apple (17%) и Huawei (16%), а общий объём поставок превысил 200 млн устройств — рост на 6% год к году.

Это не громкая победа одного хита, а аккуратная работа на широком фронте: массовые браслеты Mi Band продолжают двигать объёмы, а недорогие часы поднимают среднюю цену без ухода в премиум. Пока конкуренты балансируют между экосистемной связкой и фокусом на здоровье, Xiaomi выиграла счёт по очкам, но матч ещё не закрыт.

Доля рынка и объём поставок в 2025

Omdia публикует чёткие цифры: рынок носимых устройств в 2025 году превысил 200 млн единиц. Топ‑5 производителей распределились так:

Xiaomi — 18%

Apple — 17%

Huawei — 16%

Samsung — 9%

Garmin — 5%

Разрыв между лидерами минимален — меньше одного процентного пункта между Xiaomi, Apple и Huawei. Для рынка это означает повышенную вероятность перестановок: небольшой успех в одной категории или неудача в другом моментально меняют таблицу.

Почему Xiaomi вернулась на первое место

В отличие от гонки за одной »самой крутой» функцией, сейчас выигрывает комбинация цены, ассортимента и привязки к экосистеме. Дешёвые Mi Band по‑прежнему продаются огромными партиями, а недорогие смарт‑часы помогают поднять среднюю продажную цену без каннибализации флагманов.





Аналитики Omdia отмечают, что носимые устройства всё чаще рассматривают не как отдельный гаджет, а как узел в цепочке »телефон — дом — машина». Чем плотнее интеграция, тем выше удержание пользователя. Тут Xiaomi выигрывает своей стратегией »Human × Car × Home», где браслеты и часы становятся частью более широкой экосистемы.

Apple остаётся силой в премиуме: сильная интеграция с iPhone, качество сборки и развивающиеся мед‑функции обеспечивают ей прибыльную нишу. Huawei уверенно держится, особенно на родном китайском рынке, делая ставку на трекеры для профессионального спорта и медицинские инструменты.

Чего ждать в 2026 году

С таким плотным распределением долей 2026 год обещает быть динамичным. Производители будут идти двумя путями: углублять интеграцию внутри своих экосистем и повышать точность медицинских показателей или пытаться захватить объёмы ценой и простотой. Малейший выигрыш в одном из направлений способен переломить ситуацию — так что лидерство Xiaomi стоит воспринимать как текущее преимущество, а не навсегда.

Если вы выбираете браслет или часы, это всё чаще вопрос не только »какой датчик лучше», но и »какая экосистема удобнее для повседневного использования»: от уведомлений в машине до умного дома. В ближайшие 12 месяцев рынок покажет, что важнее пользователю — премиум‑опыт или цена и универсальность.