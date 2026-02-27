Глобальный дефицит оперативной памяти DRAM продолжает оказывать давление на рынок электроники. Как сообщает южнокорейский источник, компания Apple согласилась на двукратное повышение цен на чипы LPDDR5X производства Samsung Electronics.

По данным отчёта, изначально Samsung планировала обсуждать повышение цен примерно на 60% для модулей LPDDR5X, используемых в устройствах с Apple Silicon. Однако на первых переговорах поставщик предложил сразу 100-процентное увеличение стоимости — и, как утверждается, Apple немедленно согласилась.

На первый взгляд такое решение может показаться неожиданным для компании, которую традиционно считают мастером управления цепочками поставок. Тем не менее в условиях серьёзного дефицита потребительской DDR5 и высокой конкуренции за объёмы памяти со стороны производителей смартфонов и ПК, Apple, вероятно, стремилась любой ценой обеспечить стабильные поставки и не допустить сбоев в производстве.

Источник приводит заявление инсайдера, согласно которому на первой встрече Samsung предложила повышение на 100%, и Apple приняла условия без дальнейших торгов. Это подчёркивает, насколько обострилась борьба за запасы памяти среди производителей электроники.

Ожидается, что уже на следующей неделе Apple представит обновлённые линейки MacBook Pro, MacBook Air, iPad и iPad Air, а также новый более доступный MacBook и iPhone 17e. При этом значительного роста розничных цен на устройства пока не прогнозируется, хотя потенциально бюджетный MacBook может оказаться менее »дешёвым», чем рассчитывала компания, из-за колебаний стоимости компонентов.



