Samsung официально представила рядовые модели флагманской линейки — Galaxy S26 и S26 Plus: основной акцент сделан на ПО и функциях ИИ в One UI 8.5, а аппаратные блоки камер остались прежними. В Европе и на большинстве рынков используется новый 10‑ядерный Exynos 2600, в США, Китае и Японии — Snapdragon 8 Elite Gen 5; базовая память выросла до 256 ГБ, а цены подросли.

Цена и дата выхода Galaxy S26

Предзаказы на Galaxy S26 и S26 Plus открываются сразу, массовые продажи стартуют 11 марта 2026 года. В Европе базовая модель S26 с 256 ГБ оценена в 1000 евро, S26 Plus с 256 ГБ — 1250 евро; среднее подорожание составило 40-80 евро по сравнению с прошлым поколением, что Samsung объясняет ростом себестоимости компонентов и инвестициями в ИИ‑функции.

Главное изменение в линейке — исчезновение версии с 128 ГБ: теперь минимальная конфигурация у обоих смартфонов — 256 ГБ с 12 ГБ оперативной памяти. Для покупателей это означает более высокий стартовый чек, но и меньше компромиссов по хранилищу.

Exynos 2600 и Snapdragon 8 Elite Gen 5

Региональное разделение платформ сохранилось: в Европе и большинстве рынков — Exynos 2600 (10 ядер), в США, Китае и Японии — Snapdragon 8 Elite Gen 5. Samsung не изменила объём оперативной памяти — 12 ГБ — но увеличила базовый объём флеш‑памяти, что отражается на цене.

Экран S26: 6,3» LTPO OLED, 120 Гц.

Батарея S26: 4300 мА·ч, зарядка 25 Вт.

Экран S26 Plus: 6,7» (как раньше), батарея 4900 мА·ч, зарядка 45 Вт.

Память: 12 ГБ ОЗУ, минимум 256 ГБ флеш‑памяти.

Камеры: 50 МП основной, 12 МП ультраширокий, 10 МП телефото 3× — сенсоры те же, что и у предшественника.

Что нового в One UI 8.5

В этом поколении основная «работа» проведена в софте: One UI 8.5 прокачали под локальные и облачные задачи ИИ — Samsung обещает вдвое более быструю обработку голосовых команд и задач машинного обучения. Новые функции скорее повышают удобство, чем меняют оптику и матрицы камер.





Now Nudge — система анализирует переписки и напоминает об обещаниях и встречах.

Умные скриншоты — автоматическая сортировка по 8 категориям (покупки, билеты, локации, QR‑коды и т.д.).

Audio Eraser 2.0 — удаление шумов и выделение голоса прямо внутри сторонних приложений (YouTube, Netflix, Instagram* и др.).

Call Screening — фильтр спама, который отвечает на звонок и показывает расшифровку разговора.

Кадрирование и стабилизация видео: 360° Horizon Lock и Auto Framing для 8K → 4K в реальном времени.

Практическая ценность функций разная: сортировка скриншотов и умная обработка аудио — удобные повседневные фичи, а Horizon Lock и Auto Framing полезны тем, кто часто снимает видео. Но при неизменных камерах реальные фотовозможности смартфона в существенной мере зависят от ПО, а не от новых сенсоров.

Samsung делает ставку на ПО и ИИ, пытаясь оправдать рост цен и сохранить конкурентоспособность против Apple и других Android‑производителей. Вопрос в том, готовы ли покупатели платить больше за программные улучшения при отсутствии значительных аппаратных обновлений камер.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.