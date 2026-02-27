McFarlane Toys 19 марта откроет предзаказ на коллекционные фигурки, приуроченные к стратегии Warhammer 40,000: Dawn of War IV: в наборе появятся Капитан Цирус и Ветеран арьергарда из ордена Кровавых Ангелов, а также фигурка Серого охотника из Космических волков. Одновременно Games Workshop расширила официальную линейку мерча — фляги, баннеры и тематические постеры Displate.

Релиз Dawn of War IV запланирован на 2026 год, и новые фигурки идут как часть продвижения вселенной: предзаказы откроются задолго до выхода игры, а мерч уже продаётся в европейских магазинах.

Фигурки Dawn of War IV

McFarlane Toys предлагает сразу несколько пластиковых фигурок персонажей, появляющихся в Dawn of War IV: Капитан Цирус и Ветеран арьергарда из Кровавых Ангелов, а также фигурка Серого охотника из Космических волков. Это не просто сувениры для фанатов — формат McFarlane традиционно рассчитан на коллекционеров, которые ждут детальной раскраски и проработанных поз.

Производитель пока не раскрывает точных размеров и тиражей фигурок в пресс-релизе; привычно для таких релизов часть эксклюзивных версий и комплектов может уйти быстро. Для коллекционеров это сигнал — не откладывать покупку, если хочется получить фигурку в день открытия предзаказа.

Дата и цена предзаказа

Предзаказ на новые предметы стартует 19 марта. Параллельно Games Workshop запустила продажу иных товаров по вселенной Warhammer — цены указаны в евро с ориентировочным переводом в рубли (по данным продавца):





Фляги с символами легионов — 31,95 евро (≈ 2 907 рублей).

Настенные баннеры, посвящённые легионам — 39,95 евро (≈ 3 635 рублей).

Постеры Displate в тематике Некромунды — 49,99 евро (≈ 4 548 рублей).

Цены сопоставимы с типичным лицензионным мерчем: фигурки от McFarlane могут стоить существенно дороже в зависимости от масштаба и детализации, так что отдельные позиции коллекции, скорее всего, будут иметь более высокую цену, чем фляги и баннеры.

Что дальше для мерча Warhammer

Запуск предзаказов за год до выхода игры — привычная стратегия: поддерживать интерес аудитории и монетизировать франшизу уже на этапе анонсов. McFarlane получает возможность усилить присутствие в сегменте геймерского мерча, Games Workshop — продавать официальные продукты помимо миниатюр и правил.

Вопросы остаются открытыми: будут ли выпущены лимитированные варианты фигурок, появятся ли совместные наборы с аналогичной продукцией других производителей и как изменится доступность в России при учёте логистики и валютных колебаний. Фактическое распределение тиражей и сроки доставки станут понятны после старта предзаказа 19 марта.