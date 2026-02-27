Samsung подтвердила, что серия Galaxy S26 — S26, S26+ и S26 Ultra — получит поддержку спутниковой связи для обмена сообщениями и передачи данных в трёх ключевых регионах: Европе, Японии и Северной Америке.

Компания уже заключила партнёрства с рядом операторов и обещает расширять покрытие «в разных категориях устройств Galaxy», что намекает на возможное появление спутниковых функций в будущих смарт‑часах и доступных моделях.

Где будет работать спутниковая связь

В Европе Samsung сотрудничает с Virgin Media O2 и отмечает работу с MasOrange в Испании и Vodafone — то есть операторская экосистема покрывает большую часть континента. В Японии партнёрами выступают NTT Docomo, KDDI и SoftBank; дополнительно компания работает с Rakuten Mobile, чтобы охватить больше пользователей. В Северной Америке за поддержку функций отвечает AT&T.

Части функций спутниковой связи уже доступны в регионах через инициативы операторов: на сетях KDDI в Японии спутниковые данные, текстовые сообщения и оповещения цунами (ETWS) поддерживаются на Galaxy S22 и новее и на отдельных моделях Galaxy A с 2025 года. T‑Mobile в США запустил сервис T‑Satellite (T911) на базе Starlink для ряда Galaxy A и S в 2025 году, а Verizon предлагает eSOS и текстовые возможности на Galaxy S25 и новее.

С кем Samsung сотрудничает

Партнёрская модель Samsung выглядит мультиоператорской: AT&T, Rakuten, Verizon и Vodafone используют решение AST SpaceMobile для совместимости смартфонов с низкоорбитальными каналами. Параллельно есть связки с Starlink у T‑Mobile и собственные решения операторов вроде KDDI в Японии — итоговая картинка напоминает клубную систему, где доступ к спутникам зависит от договорённостей оператора и производителя.





«Samsung имеет богатое наследие технологий беспроводной связи, и мы стремимся быть в авангарде инноваций в этой области через открытое сотрудничество с глобальными партнёрами. По мере того как спутниковая связь становится важной частью мобильного ландшафта, мы обязуемся обеспечивать надежный доступ к коммуникациям для пользователей Galaxy, особенно в критический момент.» Вон‑Джун Чхой, операционный директор Samsung Mobile Experience

Перекрёстная зависимость от операторов и разных спутниковых провайдеров означает, что пользователи в разных странах получат разные наборы возможностей — где‑то это будет только текст и экстренный SOS, где‑то появится передача данных. Для Samsung это шаг в сторону того, чтобы сделать спутниковые функции обычной опцией смартфона, а не нишевым дополнением.

Конкуренты уже движутся в том же направлении: у Apple с iPhone функция Emergency SOS via satellite работает через Globalstar с 2022 года, а у операторов в США и Японии появляются собственные сервисы на базе Starlink и AST SpaceMobile. В результате пользователи получают выбор, но сталкиваются с фрагментацией: совместимость — не всегда универсальна.

Samsung обещает расширить список операторов и покрытие «во всех категориях устройств Galaxy», но когда и в каких странах появятся полноценные сервисы передачи данных, а не только экстренных текстовых сообщений, пока зависит от переговоров с локальными операторами и от сертификаций.

Что будет дальше

В ближайшие месяцы стоит ждать объявлений от локальных операторов о точных тарифах и списках совместимых моделей. В долгосрочной перспективе спутниковая связь станет стандартной опцией в премиум‑ и массовых линейках — вопрос в том, смогут ли производители и операторы договориться о единой экосистеме или пользователи снова столкнутся с разделением по провайдерам спутниковой инфраструктуры.