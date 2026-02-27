Google представил Nano Banana 2 — коммерческое имя Gemini 3.1 Flash Image — новую версию своей модели генерации изображений, которая обещает сочетать «про‑уровень» понимания контекста с высокой скоростью вывода. Модель умеет опираться на актуальную информацию из интернета, лучше рендерит текст внутри картинок и уже разворачивается в сервисах Google: в приложениях Gemini, в режиме Search AI, Lens, AI Studio, через API в Vertex AI, а также как дефолтная модель в Flow и для подсказок в Google Ads.

Вместо того чтобы держать качество только в дорогой Pro‑версии, Google смещает акцент на скорость без заметного ухудшения деталей: более чёткие элементы, улучшенное освещение и текстуры. Подписчики Google AI Pro и Ultra по‑прежнему получат доступ к Nano Banana Pro для задач с максимально высокой точностью, а массовый Nano Banana 2 призван обслуживать повседневных создателей контента и маркетологов.

Чем Gemini 3.1 Flash Image отличается от Nano Banana Pro

Коротко — основные особенности и изменения, объявленные Google:

Официальное имя: Gemini 3.1 Flash Image (бренд Nano Banana 2).

Сочетание более глубокой способности к рассуждению Pro‑варианта с быстротой Gemini Flash.

Доступ к актуальным веб‑данным для точного воспроизведения специфических объектов и контекста.

Улучшенная генерация текста внутри изображений и автоматический перевод текста в картинках на другие языки.

Уменьшение компромисса между скоростью и качеством: более чёткие детали, лучшее освещение и более богатые текстуры при быстрой генерации.

Развёртывание: приложение Gemini, режим Search AI, Lens, AI Studio, Gemini API в Vertex AI, Flow по умолчанию, интеграция в Google Ads.

Контент‑проверка: сохранение SynthID и планируемое расширение поддержки C2PA; SynthID применялся свыше 20 миллионов раз.

Google не раскрывает технические детали по задержкам и пропускной способности, но позиционирование ясное: Nano Banana 2 — это попытка вынести «достаточно хорошее» качество Pro в потоковые сценарии. Для рекламщиков и создателей постов это важнее, чем абсолютный пик фотореализма, потому что время отклика напрямую влияет на интеграцию в рабочие процессы и A/B‑тесты творческих активов.

На рынке это очередной шаг к дифференциации: OpenAI, Midjourney и Stability по‑разному балансируют качество и скорость, но у Google есть преимущество интеграции с поиском, рекламной платформой и инструментами для компаний. Возвращение моделей «Flash» говорит о тренде: пользователи хотят мгновенных вариантов прямо внутри приложений и интерфейсов, где ожидание даже нескольких секунд снижает продуктивность.





Включение поддержки актуальных веб‑данных повышает риск ошибок и манипуляций, поэтому акцент на SynthID и C2PA не случайен. SynthID уже применялся свыше 20 миллионов раз, что указывает на спрос на проверяемую метку происхождения. Для медиа‑платформ и рекламных сетей это становится точкой давления при модерации и соблюдении правил использования ИИ‑контента.

Что дальше: Nano Banana 2 может ускорить массовое внедрение генерации изображений в рабочие процессы маркетинга и внутррипоисковые сценарии Google, одновременно подталкивая конкурентов к оптимизации латентности. Вопросы точности фактов в создаваемых изображениях и надежности метаданных останутся центральными — от этого будет зависеть, как быстро такие инструменты перестанут быть экспериментальными и превратятся в рутинный элемент креативного набора.