Samsung подтвердил, что S Pen останется в линейке Galaxy и получит значительное обновление: компания работает над более продвинутой технологией стилуса, которая требует новой структуры дисплея. Об этом в интервью Bloomberg рассказал Вон-Джун Чхой, операционный директор Samsung MX.

Новая конструкция дисплея должна снизить «штраф» за наличие стилуса — то есть уменьшить компромиссы в дизайне и функциональности устройства. Конкретных сроков и технических деталей Samsung не назвала, но в компании рассматривают использование стандарта USI 2.0 или его дальнейших версий.

Что известно о новом S Pen

«Мы работаем над более продвинутой технологией для S Pen, чтобы создать новую структуру дисплея и сократить те недостатки, которые налагает наличие S Pen. S Pen останется одной из основных технологий», — рассказал Вон-Джун Чхой. Вон-Джун Чхой, операционный директор Samsung MX (Mobile Experience)

Последние флагманы Galaxy лишились Bluetooth‑функций S Pen (это случилось с моделью Galaxy S25 Ultra), а обновление S26 Ultra тоже не вернуло удалённые функции. У многих фанатов возникли сомнения: не откажется ли Samsung вовсе от стилуса в будущем? Компания сняла эти вопросы: S Pen остаётся приоритетом, но он явно изменится.

Характеристики USI 2.0

Если Samsung выберет USI 2.0, это даст ряд технических преимуществ, которые уже описаны в спецификации стандарта:

поддержка in‑cell панелей (подходит для OLED, подобных тем, что используются в Galaxy);

функция наклона пера (tilt) для более естественной работы с кистью и растушёвки;

16 миллионов цветов в палитре для стилизации и точной передачи оттенков;

до 4 096 уровней чувствительности к давлению;

беспроводная зарядка пера через NFC и совместимость с магнитными системами зарядки вроде Qi2 (при правильной интеграции).

Выигрыш для Samsung в том, что переход на унифицированный стандарт облегчает взаимодействие S Pen с дисплеем без необходимости добавлять отдельные Bluetooth‑модули, что экономит место и энергию. Кроме того, USI 2.0 потенциально снижает риск помех с магнитными системами зарядки — критично для устройств с Qi2‑магнитами.





Когда появится обновлённый S Pen

Samsung не назвала сроки, но сигнал ясно указывает на среднесрочную работу над архитектурой дисплея, а значит новый S Pen маловероятно увидеть в ближайших релизах без заметных изменений в конструкции смартфонов. Переход на другую структуру дисплея обычно влечёт за собой переработку корпуса, элементов магнитной фиксации и системы беспроводной зарядки — это требует и времени, и вложений.

Для пользователей это означает, что S Pen, скорее всего, вернёт часть утерянных возможностей (например, беспроводные функции и более богатую поддержку наклона), но и поднимет планку требований к самой модели устройства: совместимость дисплея и стилуса будет важнее прежнего. Конкуренты, которые уже инвестируют в универсальные стандарты стилусов на планшетах и ноутбуках, получат дополнительную мотивацию унифицироваться, если Samsung действительно перейдёт на USI 2.0.

Остаётся открытым вопрос, удастся ли Samsung сохранить баланс между тонким корпусом, наличием магнитных зарядных систем и полноценным стилусом — и именно это будет решающим показателем успеха следующего поколения Galaxy Ultra.

Видео с практическим обзором текущих возможностей S Pen и интерфейсов можно посмотреть на YouTube; Samsung пока демонстрирует осторожный, но уверенный план: стилистика и функциональность пера останутся, просто перо изменится вместе с дисплеем.

Источник: интервью Bloomberg (цитата и заявления компании).