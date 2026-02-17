Casio расширяет географию новой коллекции металлических G‑Shock с ярко‑красными циферблатами: модели GM-110YRA-8JF, GM-2100YRA-8JF, GM-5600YRA-8JF и GM-6900YRA-8JF начали появляться в Нидерландах, Испании и Германии. Это попытка сочетать фирменную прочность G‑Shock с более заметным, почти ювелирным оформлением — сталь и красный акцент хотят работать как на улицу, так и в витрине коллекционера.

Линейка включает четыре варианта: от квадратной цифровой классики до гибридных аналогово‑цифровых моделей и более крупного круглого корпуса. По данным релиза, в комплекте — нержавеющий безель, ударопрочный корпус, водозащита 20‑бар (200 м), минерал‑стекло, будильники, таймеры, автокалендарь и яркая подсветка для чтения в темноте.

GM-110YRA-8JF — аналогово‑цифровая гибридная модель с металлическим красным циферблатом и стальным безелем

Цены на некоторые версии уже объявлены: гибридный GM-2100YRA-8A указан на отметке 260 евро, цифровой GM-2100YRA-8A — 349 евро. При этом детали по моделям GM-2100YRA-8A и GM-5600YRA-8 пока не раскрыты полностью. Casio не только делает акцент на внешнем виде — бренд сохраняет набор практичных функций, которые и объясняют популярность G‑Shock среди активных пользователей.

Если коллекционная красная отделка зайдёт публике, можно ждать похожих выпусков в других цветах и на других рынках: Casio последовательно тестирует спрос через ограниченные серии, а затем масштабирует наиболее удачные решения. Остаётся вопрос: останется ли красный просто модным акцентом или превратится в новую «классическую» вариацию G‑Shock.