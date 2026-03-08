Компания EasySMX обновила свой популярный контроллер для Switch 2 — модель S10 Lite получила штатную поддержку Switch 2, что выводит её далеко вперёд среди сторонних геймпадов. За $40 это самый доступный беспроводной вариант, который подключается к консоли как первопартный контроллер, позволяя мгновенно пробуждать систему и настраивать кнопки прямо через операционную систему Switch 2. Но такая техническая революция досталась ценой отказа от ряда приятных дополнений предыдущей модели, связанных с качеством вибрации и поддержкой amiibo.

Летом прошлого года EasySMX S10 был признан лучшим контроллером для Switch 2 по соотношению цена—качество: он сочетал качественную вибрацию, долговечные стики TMR и поддержку amiibo, оставаясь примерно вдвое дешевле официального Switch 2 Pro. Сегодня S10 Lite сокращает и упрощает набор функций, но вводит встроенную поддержку Switch 2, овладевая одним из ключевых преимуществ контроллера Nintendo — немедленным и бесшовным подключением к системе.

Главная магия S10 Lite — в том, что консоль идентифицирует его как официальный Switch 2 Pro. Это значит, что вывод на экран системы при подключении не отличается от заводского геймпада, а кнопка Home может разбудить консоль удалённо — в отличие от большинства сторонних устройств, для которых требуется сложная первичная настройка и эмуляция системных функций с помощью макросов. Эта функция работает и с оригинальной Switch, хотя на ней отключаются GameChat и кнопка Home.

Уникальным для контроллера EasySMX стало и то, что настройки кнопок GL и GR на задней стороне геймпада можно изменять через интерфейс Switch 2, не прибегая к стороннему софту. Консоль сохраняет индивидуальные раскладки для каждой игры, что упрощает множество возможных настроек, в отличие от других контроллеров, где приходится перепрошивать кнопки вручную при смене приложения.

Однако чтобы добиться низкой стоимости и безупречной интеграции S10 Lite пришлось пойти на компромиссы. Контроллер лишился поддержки amiibo и более мощной и приятной вибрации, которую всё ещё предлагает старшая модель S10. Вместо надёжных TMR-стиков для более точного векторного измерения использованы Hall-эффект стики, которые хоть и уступают TMR, всё равно превосходят по качеству игровые стики Nintendo Pro за $90.





В итоге покупателям стоит ответить на простой вопрос: что для них важнее — штатная поддержка Switch 2 и мгновенное подключение к консоли или дополнительные функции вроде amiibo и более качественного отклика вибрации? Для многих геймеров, стремящихся к практичности за меньшие деньги, S10 Lite уже сейчас выглядит лучшим выбором. Но истинных фанатов оригинальной модели может отпугнуть пропавшее удовольствие от тактильных ощущений и небольшие потери в функциональности.

EasySMX взяла курс на упрощение и оптимизацию — возможно, будущие версии смогут сочетать преимущества обеих моделей. Пока что компании удалось добиться уникального в своём классе уровня взаимодействия с системой Switch 2, который наверняка подтолкнёт конкурентов к новым шагам в развитии контроллеров для гибридной консоли Nintendo.